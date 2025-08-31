SLAVLJE U DOMU MITROVIĆA! Milica objavila srećne vesti: Željko joj doneo ogroman buket, a ona mu se obratila emotivnim rečima (FOTO)
Željko Mitrović i Milica Mitrović danas slave godišnjicu braka. Milica je na društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju sa svojim suprugom gde je otkrila da slave 32 godine braka.
- Ti si moje danas i sva moja sutra, 32. Volim te - napisala je ona uz tri emotikona srca.
Milica je potom pokazala da je od supruga dobila ogroman buket sa crvenim ružama.
Željko dao sve od sebe da je osvoji
Podsetimo, Željko je jednom prilikom otkrio kako su se on i Milica upoznali.
- Milicu sam upoznao slučajno kada sam gostovao u njenoj muzičkoj emisiji na Trećem kanalu. Ne znam ja da pričam te priče. Bolje da nju pitate. U stvari, njoj je falio prevoz, a ja sam imao kola ili tako nekako. Sećam se da sam uložio mnogo energije da osvojim tu devojku - rekao joj je on, na šta se i Milica nadovezala:
- Željko i ja se volimo više nego kada smo se upoznali, a upoznali smo se pre skoro 30 godina, valjda smo ušli u jedan ultrazreo i apsolutno ljubavlju ispunjen životni period koji je po svim svojim aspektima najtopliji i najposvećeniji period u našim životima.
Kurir.rs