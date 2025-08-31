Slušaj vest

Željko Mitrović i Milica Mitrović danas slave godišnjicu braka. Milica je na društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju sa svojim suprugom gde je otkrila da slave 32 godine braka.

- Ti si moje danas i sva moja sutra, 32. Volim te - napisala je ona uz tri emotikona srca.

Milica je potom pokazala da je od supruga dobila ogroman buket sa crvenim ružama.

Foto: Printscreren

Željko dao sve od sebe da je osvoji

Podsetimo, Željko je jednom prilikom otkrio kako su se on i Milica upoznali.

- Milicu sam upoznao slučajno kada sam gostovao u njenoj muzičkoj emisiji na Trećem kanalu. Ne znam ja da pričam te priče. Bolje da nju pitate. U stvari, njoj je falio prevoz, a ja sam imao kola ili tako nekako. Sećam se da sam uložio mnogo energije da osvojim tu devojku - rekao joj je on, na šta se i Milica nadovezala:

- Željko i ja se volimo više nego kada smo se upoznali, a upoznali smo se pre skoro 30 godina, valjda smo ušli u jedan ultrazreo i apsolutno ljubavlju ispunjen životni period koji je po svim svojim aspektima najtopliji i najposvećeniji period u našim životima.