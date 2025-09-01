NE DA MU SE

Igor Panić Nući bio je prinuđen da otkaže nastup prethodnog vikenda jer se otrovao hranom.

Zbog lošeg zdravastvenog stanja, Nući nije bio u stanju da izađe na binu u Lincu, pa se oglasio na društvenim mrežama i zamolio za razumevanje.

Kako je istakao, do poslednjeg momenta se nadao da će mu biti bolje, ali to se nije dogodilo.

- Možda sam svega dva puta u životu otkazao nastup zbog zdravstvenog stanja. Ovog puta izgleda da je došlo do trovanja hrane posle današnjeg ručka, jer se isto i slično dešava i ostatku moje ekipe. Čekao sam do poslednjeg trenutka, ali ne postoji mogućnost da večeras izađem na binu - napisao je Nući i zamolio za razumevanje:

- Nemojte mi zameriti, nadoknadićemo. Hvala na razumevanju - zaključio je treper.

Podsetimo, Nući je prošle godine otvorio kiosk brze hrane koji po svemu sudeći ne posluje baš najbolje. On je sve iznenadio kada je otvorio svoj lokal, jer niko nije ni slutio da će on uploviti u preduzetničke vode. Iako je brza hrana u samom startu odlično poslovala, situacija se ipak promenila.

Na zvaničnom sajtu Agencije za privredne registre može se naći ceo listing poslovanja firme, a jedan podatak je sve iznenadio.

Nućijev kiosk brze hrane ima velike prihode, ali i velike rashode zbog čega je reper upao u minus od skoro 62.000 evra.

