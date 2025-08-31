Slušaj vest

Kristijan Golubović se oglasio nakon zvaničnog saopštenja njegove sada već bivše partnerke Kristine Spalević da oni više nisu zajedno.

Kako on kaže misli da joj samo treba malo vremena da se "izduva".

- Nek se malo izduva, pa mislim da će to sve biti okej - kaže Golubović za Informer.

Ipak, spreman je za sve što sledi, pa i da Kristina ostane pri sadašnjem stavu.

- Ja sam sve najteže prošao u životu i uvek mi je bilo bolje i lepše u budućnosti. Ako i ne bude želela da tu budućnost podeli sa mnom molim lepo, život teče dalje! - zaključio je Golubović.

1/7 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Boba Nikolić

Stavila tačku na spekulacije

Nevenčana supruga Kristijana Golubovića, Kristina Spalević oglasila se na mrežama i otkrila da oni više ne žive zajedno.

Kristijan i Kristina su dobili dvoje dece, a iako nije želela da otkriva zbog čega je došlo do rastanka, ona je objavila da su se njihovi putevi razišli.

- Da stavim tačku na različite spekulacije. Kristijan i ja više ne živimo zajedno. To je sve što ću izneti iz naše privatnosti. Ovo objavljujem jer moj javni nastup i vođenje mreža moraju biti usklađeni sa realnom situacijom, a kao neko ko se bavi influensingom, nema potrebe da krijem ovako velike stvari. Razlog zašto ne brišem fotografije nije skrivanje stvarnosti, već činjenica da neću brisati godine iz kojih smo dobili dvoje dece. Prošlost postoji, ali sadašnjost je moja i tako će ostati - napisala je ona na Instagramu.

Inače, priče o raskidu su počele da kruže nakon što je Kristijan javno molio suprugu za oproštaj.

"Kristina me najbolje poznaje"

Podsetimo, Kristijan je nedavno izašao iz rijalitija "Farma" gde je osvojio prvo mesto, a po izlasku je govorio o Kristini.

- Kristina mene najbolje poznaje, zna da ja imam te vulgarno banalne duele sa ženama, ja sam jednostavno takav. Volim da se sa njima konkretno, se*sualno prepirem. To nije umesno kada si u braku, vezi, ali Kristijan ne može za 55 godina da promeni baš sve... Taj način moje komunikacije sa ženama... Malo ih ogolim, pa vidimo ko je kakva. To su žene koje vole da pričaju o se*su i sa oženjenima - rekao je on tada.