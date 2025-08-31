Slušaj vest

Darko Lazić odveo je svoju decu na zajedničko putovanje na jednoj od planina u Srbiji. Pevač je objavio sliku koja topi i najtvrđa srca.

Dok je gurao kolica svoje male ćerke Srne, pored njega su stajali i njegov sin i starija ćerka.

Darko se trudi da provodi vremena sa decom više nego ikada, budući da ranije to nije činio, jer su mu, kako je sam objasnio, druge stvari bile preče.

Njegova supruga Katarina nije bila na ovoj fotografiji, pa mnogi predpostavljaju da je ona uslikala ovaj poseban momenat.

Darko je nedavno u emisiji kod Ognjena Amidžića detaljno pričao o svojoj borbi sa porocima i odluci da potraži stručnu pomoć.

- Kao što dobro svi znaju, u medijima sam uvek važio za ličnost koji vodi buran život, ne izlazi iz kafane, ima poroke, ovo, ono... To je bilo svih prethodnih godina, krenulo je ka lošem smeru. Zadesilo se jedno društvo nedavno, koje ja uopšte ne poznajem... Otišao sam posle nastupa ne znam ni sam gde, posle drugog dana bleje sa njima pogledao sam se u ogledalo i rekao sebi:"Je l' znaš gde si druže, sa kim, šta radiš ovde"? Došao sam posle dva dana kući, bez dinara u džepu, sve su mi uzeli što su mogli. Rekao sam Katarini:"Pusti me samo da se naspavam, nemoj ništa da me pitaš". Sutradan sam kontaktirao doktora, otišao sam na razgovor, rekao mu:"Ja imam problem sa alkoholom, sa porodima, ja sam to ne mogu da zaustavim, u takvom sam okruženju". Jednostavno, obuzelo me je to. Rekao mi je da imaju terapiju za to. Imao sam terapiju prva tri meseca, evo, sad je, hvala Bogu, sedam meseci da sam pod blokatorima. Skroz sam se, potpuno očistio. Kad presečeš u glavi, možeš sve da uradiš. Ako ne možeš sam, postoje ljudi koji su stručni za to koji mogu da ti pomognu. Savet svim mladim ljudima, ako sam ja mogao, možete i vi - počeo je svoju ispovest Darko.

- Meni su moji blokatori istekli, sebe sam očistio potpuno. Napravio sam sebi cilj u životu, do svoje 40. godine neću okusiti kap alkohola. E, kada mi bude 40. rođendan, ako ostvarim sve svoje ciljeve, da obezbedim sve oko sebe koje treba, sebe, svoju karijeru, onda ću početi da pijem lepo vino - obećao je on.

Dešavalo se da je bilo u abnormalnim količinama. Nekada to i nije bilo toliko puno, a nekada gledam ljude posle dva dana, ne znam ko su, ne znam im imena. Sedim u hotelskoj sobi, gledam ih, ne znam ih... Na parkingu mi nešto dobace:"Hoćemo na after", idemo na after. Ne znam gde mi je kuća, gde mi je auto, ne znam gde sam parkirao, ništa - kaže on i dodaje da mu je veoma značila podrška supruge Katarine.

- Kaća je bila uz mene. Prošla je težak period dok sam bio u tom svetu. Rekla mi je:"Ja ću se izboriti za tebe, šta god to da košta, znam da u tebi ima nešto dobro, proći ćemo ovaj pakao, ali ćemo isplivati".