Uroš Stanić nakon izlaska iz Elite 8, potpuno se posvetio svom fizičkom izgledu. Osim što je radio estetske intervencije on je odlučio i da promeni svoj stil. Sve češće imamo prilike da ga vidimo u ženskoj garderobi i sa ful šminkom, a sada je takav izašao u provod.

Raskinuo vezu zbog Elite 9

- Moj kostim za ulazak košta 1.500 evra kontaktirao sam dizajnera koji pevačima dizajnira scenske kostime, biće spektakl. Odlučio sam da uložim u izgled i garderobu. Danas idem na razgovor sa estetskim hirurgom jer planiram da odradim neke operacije. Alibaba je rekao da će da me čuva, da će ući da me brani ako me neko bude dirao, eto on mi je tu za sve. Ja sam raskinuo u subotu. Ostavio sam dečka jer želim da uđem u rijaliti slobodan. Ostali smo u prijateljskim odnosima i mislim da je tako najbolje. Ne želim da budem vezan, pa da bude Uroš prevario dečka u rijalitiju i tako on živi u Beču, a ja u Srbiji - rekao nam je tada između ostalog.