Slušaj vest

Mlada folk zvezda Zorana Mićanović održala je veliki i spektakularni koncert u Leskovcu na 35. „Roštiljijadi“ i time zatvorila manifestaciju.

Na samom početku, publiku je pozdravila svojim hitom „Sikter“, a onda je u nastavku noći ređala svoje numere „Doručak“, „Crna mačka“, „Poljubi me kad sam pijana“, „Glumica“, „Došlo vreme“ i druge.

Zorana je karijeru počela u takmičenju "Zvezde Granda" sa 16 godina, a za kratko vreme ostvarila je veliki uspeh.

- Kada nešto radite s ljubavlju i požrtvovanjem, uspeh mora da dođe. Iako sam na estradi četiri godine, imala sam tu sreću da moja prva pesma „Sikter“ postane hit i da mi da vetar u leđa. Nisam se opustila, već sam nakon nje nastavila i dalje da radim da stvaram - istakla nam je Zorana i dodala da pored letnje turneje koja je na izmaku, trenutno se nalazi i u muzičkom studiju.

Foto: Marko Cvetković

- Biram melodije za moj album prvenac. Objaviću ga iz dva dela, A strana izlazi na jesen, a druga B strana sledeće godine. Moram da „osetim“ ritam. Dejan Kostić i Saško Nikolić su jedni od autora novog muzičkog materijala.

Zoranin nastup na poslednjoj večeri "Roštiljijade" trajao je više od tri sata, a nema sumnje da su svi uživala.

Zorana Mićanović koncert Roštiljijada Izvor: Privatna arhiva

Kurir.rs