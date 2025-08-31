Slušaj vest

Mlada folk zvezda Zorana Mićanović održala je veliki i spektakularni koncert u Leskovcu na 35. „Roštiljijadi“ i time zatvorila manifestaciju.

Na samom početku, publiku je pozdravila svojim hitom „Sikter“, a onda je u nastavku noći ređala svoje numere „Doručak“, „Crna mačka“, „Poljubi me kad sam pijana“, „Glumica“, „Došlo vreme“ i druge.

Zorana je karijeru počela u takmičenju "Zvezde Granda" sa 16 godina, a za kratko vreme ostvarila je veliki uspeh.

- Kada nešto radite s ljubavlju i požrtvovanjem, uspeh mora da dođe. Iako sam na estradi četiri godine, imala sam tu sreću da moja prva pesma „Sikter“ postane hit i da mi da vetar u leđa. Nisam se opustila, već sam nakon nje nastavila i dalje da radim da stvaram - istakla nam je Zorana i dodala da pored letnje turneje koja je na izmaku, trenutno se nalazi i u muzičkom studiju.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 16.12.42_c9eff314.jpg
Foto: Marko Cvetković

- Biram melodije za moj album prvenac. Objaviću ga iz dva dela, A strana izlazi na jesen, a druga B strana sledeće godine. Moram da „osetim“ ritam. Dejan Kostić i Saško Nikolić su jedni od autora novog muzičkog materijala.

Zoranin nastup na poslednjoj večeri "Roštiljijade" trajao je više od tri sata, a nema sumnje da su svi uživala.

Zorana Mićanović koncert Roštiljijada Izvor: Privatna arhiva

Kurir.rs

Ne propustiteStars"MOJA ŽENA ĆE ZORANI PEVATI SIKTER, SIKTER" Boban Rajović progovorio o muvanju svog sina i mlade pevačice nakon vrelih snimaka iz Budve: Andrija hoće da...
1545903.jpg
StarsFOLKER NEĆE PEVALJKU ZA SNAJKU! Mladi fudbaler bacio oko na Zoranu Mićanović, a Boban Rajović svim silama protiv
IMG_3508.jpg
StarsSIN BOBANA RAJOVIĆA I ZORANA SIKTER RAZMENJUJU NEŽNOSTI U KLUBU! Mladi fudbaler odlepio za folkerkom, popustile im kočnice: Pogledajte intimni snimak PAPARACO
zorana.jpg
StarsOVA PEVAČICA S TEZGE POBEGLA SA 17.000 €, DRUGA ZA 3 SEKUNDE UZELA 2.000 €! One su kraljice bakšiša: Jana samo za refren zgrnula 5.000 €
pevačice.jpg

Zorana Mićanović koncert Roštiljijada Izvor: Privatna arhiva