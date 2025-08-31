Slušaj vest

Jedna od članica grupe Harem girls, koje su izazvale veliku pažnju na festivalu Pesma za Evroviziju i bile favoriti za predstavljanje Srbije na Evroviziji, radi kao hostesa u poznatom klubu u Splitu, saznaje Kurir.

Nina, koja je jedna od pet dreg kraljica iz grupe, dobila je ponudu da radi u ovoj diskoteci kao domaćica, što nije odbila. Ona dočekuje i animira goste.

Dreg kraljice Harem Girls učestvovaće u prvoj polufinalnoj večeri na PZE Foto: Harem Girls/Privatna arhiva

Ekipa Kurira koja je boravila u Splitu uverila se u to kako izgleda Nina na svom radnom mestu. Obradovala se kada nas je videla i s nama podelila utiske, ali i otkrila je kako je došlo do ovog angažmana.

Želja se ostvarila

- Prvi put sam gostovala u Splitu u aprilu ove godine i toliko sam se oduševila gradom i gostoprimstvom Splićana i Splićanki, da sam poželela da se vratim. Zamislila sam želju i ona se ostvarila. Menadžer kluba "X" i ja smo ostali u kontaktu, zapravo smo se sprijateljili i on je rekao na našem odlasku kako ne može da nađe nekog ko će biti hostesa i da se zabavlja u klubu. Iz čiste fore sam, pomoću Janine pesme, rekla: "Evo ja ću", i on me pitao da li sam ozbiljna, a ako jesam, da razmislimo i napravimo plan - kaže Nina i nastavlja:

- Prošlo je neko vreme, ja sam se baš zagrejala da se vratim i moja želja se ostvarila. Razmiṣ̌ljala sam najviṣ̌e o tome da treba da 90 dana budem u dregu. Nije lako ni 5 sati, a kamoli 90 dana. Ja sam jedina drag kraljica koja se usudila na ovakav potezI dalje sam u Splitu i jedva čekam kad odem da se ponovo vratim. Ono što moram još da dodam jeste da su i druge članice grupe Harem bile toliko oduševljene gradom i energijom, pa smo zbog toga odlučile da snimimo ovde spot za našu pesmu "Aj na kafu

Na naše pitanje da li je prepoznaju ljudi kada dođu u klub, otkrila je kako reaguju kada je ugledaju:

- Ovde ima mnogo stranaca, ali i naših. Svi obrate pažnju kad me vide. Gledaju me onako kao da sam im poznata odnekud. Kad stanem na binu i počne naša pesma "Aladin", koju smo izvele na Pesmi za Evroviziju, svima sve postane jasno. Tad se pale kamere jer se sete odakle sam im poznata. Onda nastaje šou. Posle toga mi često prilaze, slikaju se sa mnom i uglavnom hvale naš rad - završava Nina.