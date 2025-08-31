Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić (71) nedavno je hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, nakon čega su osvanule podrške njegovih fanova na društvenim mrežama.

Oni koji ga vole nadaju se da će Bešlić još jednom uspeti da se izbori sa zdravstvenim tegobama i pružaju mu podršku na različite načine, te tako i putem interneta.

Jedan od njih posvetio mu je i dirljive stihove, u kojima se pominju i nazivi Halidovih hitova, koje svi u regionu dobro znaju. Pesma je dobila i muziku, a snimak je osvanuo na društvenim mrežama.

Stihovi

Romanijo nemoj tužna biti,

uskoro će Halid ozdraviti,

hamajlija ti si njegova,

"Evo Sniježo opet snegova".

Svaki grad se sad za njega moli,

nema onog ko njega ne voli,

i ovaj će Halid dobit' boj,

"Sarajevo grade moj".

"Stara kuća" i "Čardak na njoj,

sve je Halid dao pjesmi toj,

jer bez njega ništa isto nije,

vrati nam se Halide što prije.

Kako su mediji pisali nakon problema sa jetrom pevaču su počeli da otkazuju i bubrezi, a u bolnici ga je obišao prijatelj i lekar Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koji mu je pre nekoliko godina spasao život.

