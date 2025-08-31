Slušaj vest

Godinama već brak Miroslava Ilića u središtu je interesovanja javnosti, zbog senke koju na njega baca spor sa Mirjanom i Devinom Antonovićem.

Ono što je njegova misija tokom svih godina bila je da sačuva svoj brak i porodicu, a tim povodom za medije se oglasila njegova komšinica, koja je želela da iznese istinu o braku Miroslava i Gordane Ilić i okonča farsu, koja se, kako kaže, oko njih plete.

‒ Pratim sve oko Miroslava i Mirjane i, pravo da vam kažem, ne mogu da verujem kakvih sve ljudi ima. Em ste se vi, mediji, ostrvili na Iliće, em ljudi na društvenim mrežama. Naročito sam ostala šokirana kada sam videla da ljudi negativno komentarišu Gocu. Tad sam shvatila da je svet otišao dođavola. Pa, da li je normalno da podržavate ljubavnicu, a osuđujete ženu ‒ zapitala se komšinica, odlučivši da iznese istinu u odbranu porodice Ilić.

"Ta slika je obmana"

‒ Ta slika koju imate o njima je smešna, jer vas oni obmanjuju sve vreme. Vi Miroslava doživljavate kao zvezdu, a on je jedan tako običan, normalan i prizeman čovek. A Goca? Za nju tek nemam reči. Ona je od detinjstva sa Miroslavom. Svi misle da je neka opasnica jer je kao pretila Mirjani, a u stvari je duša od žene. Oduvek je bila posvećena žena i majka. Prava je gospođa, a takva je i njena ćerka Marija, koja je završila visoke škole, pa se još i udala za političara. Obe su mogle da budu umišljene samo tako, a sasvim su normalne - kaže komšinica bračnog para ističući da je Gordanina odluka da se medijski ne eksponira, za svaku pohvalu.

‒ Gde vi možete videti Gocu? Samo na ponekom koncertu njenog muža. Da je htela, mogla je da ne izbija iz novina, ali nije, zato što je normalna žena. Ako još neko bude napisao ružnu reč o Goci, ja ću stvarno da svisnem. Svako ko je poznaje reći će samo lepe stvari. I još nešto, Goca i Miroslav se neće razvesti da se pojavi još trista Mirjana, uzalud se trude da im rasture brak ‒ zaključila je ona za domaće medije.

