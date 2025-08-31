Slušaj vest

Peja i Ena otvoreno su razgovarali o detaljima skandala koji je nedavno odjeknuo kao bomba, kada je Mrvica obelodanila prepiske sa Pejom koje su nastale tokom njegovog boravka u Budvi.

- Ne znam koja poenta je toga što je iznela Mrvica. Pokazala je da je ljubomorna na Enu jer je htela mene da osvoji na početku, a Ena je jedina to ostvarila. Kao da želi da ima rivalitet sa Enom, a ne može. Ne razumem šta pokušava sa tim. Ja sam kriv što sam dozvolio da neko bude u mom prisustvu. Ja sam rekao Enu da je razumem u nekim situacijama, što sam zapratio ljude koji su nju blatili. Juče je Ena po prvi put gledala da smiri situaciju i da bude uz mene, da popričamo i rešimo sve posle emisije - započeo je Peja.

"Bio sam sa Mrvicom u apartmanu"

- Kako znam da Ena može da reaguje, ona je bila super, ja bih bio deset puta gori. Ja sam bio sa Mrvicom u apartmanu i jesmo se družili i zezali, ali te neke stvari koje ona dodaje... Kao da sam ja nju zvao u wc, a ona je potencirala priču. Prvo je mene zvala, a onda je preko Zeca došla. Ja ne prebacijem priču na drugare, ja sam je doveo i ja sam je zvao. Gledao sam da budemo u opuštenom odnosu, da sedimo i popijemo piće -rekao je Peja, pa dodao:

- Nisam hteo da uđem sa Enom u sukob šđto se tiše tih nekoh stvari, ali sitina kad-tad izađe na videlo. Ona je prebacila priču na drigi devojku, pa ne Enu, ona hoće neku priču da zakuva. Ja sam kriv što sam dozovlio da bilo kakav kontakt postoju jer onda može svašta da dođe u opticaj - rekao je Peja.

Kurir / Blic

