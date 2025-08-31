Slušaj vest

Pevačica Vera Matović kaže da je zbog posla mnogo vremena provodila van kuće, kao i da su deca trpela, iako im je uvek sve obezbeđivala na vreme.

Vera tvrdi da nije uvek bilo lako, ali da je sve radila najbolje kako je znala i umela.

- Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga. I danas me to pomalo boli i seče - rekla je pevačica iskreno.

Vera Matović na snimanjima

Plakala kad je čula tračeve o sebi

Inače, Vera je jednom prilikom govorila o estradi i tračevima o sebi koji su došli do nje, te tvrdi da je plakala zbog neistina.

- Koga to treba da dira i da mi nanosi bol, umesto da uživam i da budem srećna sa porodicom?! Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem. Što mi nanose toliku bol?! Ja nisam ništa kriva. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare. Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj.

Kurir / Blic

