O skandalu pevačice Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta već danima se piše.

Naime, mediji su uhvatili danas Slobu Radanovića na aerodromu u Beogradu, a po njega je došla supruga Jelena.

Sloba je potom govorio o nastupima, a zatim se osvrnuo i na haos koji se proteklih dana dešavao oko Ane Nikolić i Raleta Ratkovića

"Mi smo sinoć radili u Beču otvaranje kluba. Što se tiče nastupa u Crnoj Gori stvarno se ne žalim, bilo je dobro, bilo je okej, ali oseti se da nije kao prošle godine, svako ima neke svoje razloge, biće bolje. Budva nije ogromna, mala je, ti za veče imaš 6 gostovanja, a kluboovi primaju po 1.000 ljudi, iskreno treba tu dosta ljudi da bi se napunilo, pa se dešava da bude prazno. Najbolje zna da ceni publiku onaj ko zna da peva i pred punim i pred praznim klubom. Sećam se da je tako jedan klub primao oko 600 ljudi, a došlo je sto" - rekao je Sloba.

O Zvezdama Granda i Pinkovim Zvezdama

"Mi smo talentovana nacija, mislim da je dobro što postoje takva takmičenja da se mlad čovek koji nema uslova ispromoviše. Ja sam se trudio da iskoristim i rezultati pokazuju to hvala Bogu"

"Rale je jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao"

"Ne bih sad ulazio ni u čiji krevet, privatan život, ali ja Raleta odlično poznajem, on je moj veliki prijatelj i znam da je to jedan od najboljih ljudi koje sam ja upoznao u svom životu po duši. On u sebi nema ni trunku agresije, uvek sam verovao njemu i nastaviću da mu verujem. Sve je to u žaru ljubavi i emocije.

