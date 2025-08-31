Slušaj vest

Da je Haris Džinović jedna od najvećih zvezda u istoriji domaće muzike, još jednom je dokazao spektakularnim nastupom u makedonskom gradu Berovo, gde se desilo nešto što deluje gotovo neverovatno — u mestu koje broji svega 6.500 stanovnika, okupilo se čak 18.000 ljudi da uživo čuju i vide legendu narodne muzike!

Ovakav prizor ni sami organizatori nisu mogli da predvide. Prema rečima čelnih ljudi opštine, Berovo ovakav događaj u svojoj istoriji nije doživeo. Sve je pucalo od energije, emocija i pesme, a Haris je još jednom pokazao zašto je i dalje — i posle decenija karijere — neprevaziđena muzička veličina.

Foto: Printscreen instagram/berovo.mk

Koncert je bio pravi spektakl. Publika je horski pevala hitove koji su obeležili generacije: “I tebe sam sit kafano”, “Pariške kapije”, “Laže mjesec”, “Muštuluk”, i mnoge druge koje su ostale zlatnim slovima upisane u istoriju regionalne muzike.