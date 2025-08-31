Nući nakon što je otkazao nastupe

Reper Nucci, rano jutros je na Instagramu podelio poruku da se otrovao, zbog čega je morao da otkaže svoj nastup.

Nući je rekao da mu je ovo drugi put u karijeri da zbog zdravstvenog stanja otkazuje nastup, a jedna medijska ekipa uhvatila ga je danas na aerodormu Nikola Tesla, kada se vratio u Srbiju.

Nući otkazao nastup u Hrvatskoj na dan zločinačke Oluje: Oglasili se iz kluba u kom srps

- Možda sam svega dva puta u životu otkazao nastup zbog zdravstvenog stanja. Ovog puta izgleda da je došlo do trovanja hrane posle današnjeg ručka, jer se isto i slično dešava i ostatku moje ekipe - rekao je Nući i dodao...

- Čekao sam do poslednjeg trenutka, ali ne postoji mogućnost da večeras izađem na binu - napisao je Nući i zamolio za razumevanje.

Inače, Nući je bio na aerodormu u crnim farmerkama i crnoj jakni, pored ranca koji je nosio, tu je bila i skupocena torba, poznate marke.

A na glavu je stavi kačket, kao i naočare.

O ekstremnim sportovima

- Ja sam ranije hteo da skačem i sa padobrana, sad kako sam stariji volim visinu i brzinu, ali ne upuštam se da nešto probam. Možda nemam dovoljno slobodnog vremena, ranije me je to više "vozilo".

