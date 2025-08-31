Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić prijavila je policiji partnera Gorana Ratkovića Raleta da ju je pretukao.

Rale Ratković je nakon toga dobio zabranu prilaska, a ona je upućena u Urgentni centar na preglede. Ana Nikolić je to veče pokazala lice u ranama, a u javnost su isplivali detalji da se incident dogodio zbog ljubomore i to u njegovoj kući na Avali.

Kako kažu njegove komšije, on uglavnom vikende provodi u ovoj vikendici, a neretko dođe i preko nedelje, naročito kada je lepo vreme. Često su tu viđali i Anu.

- On se tu nedavno doselio i to nije vikendica, to je kućerina koja ima dosta prostora. Opremljena je najbolje u selu i sada je jasno da taj čovek ima novac, pa pevačice padaju na njega. Ana je tu dolazila i sa ćerkom. Viđali smo je. Da vam kažem, isti su njih dvoje i sigurno će se pomiriti. Ovo je tresla se gora. Meni je žao ako je ona preživela nasilje, ali mislim da će se pomiriti, kaže komšija koji živi nakoliko kuća dalje.

U Belom potoku za Raleta svi znaju.

- On je delovao kao miran čovek, ali očigledno nije kada može da udari ženu. Izbaci je čoveče iz kuće ako ti pravi probleme, ali fizički da nasrćeš nije u redu. Čuli smo da mu je ona razbila pola tog stana, ali opet nije to razlog da se fizički obračunaš, kaže komšinica i dodaje:

- Anu sam videla kada dolazi i odlazi, projuri u autu i digne prašinu. Vozi neoprezno.

- O njoj smo rekli sve što imamo. Ana je dobra ali posrnula devojka. Izbori su joj loši, posle Raste smo mislili da ne može pogrešiti. Rale je delovao kao ozbiljan čovek, ali eto. Brinuo je i o njenoj ćerki, viđali smo ga tu često. Ne znam šta bih vam rekla. Možda tu dođe i do pomirenja, ali se nadam da neće ako je već udario. Svađa ko svađa može da se prebrodi ali ovako nešto ne bi trebalo, kaže komšinica koja misli da je Ana odmah nakon čitavog haosa otišla u Paraćin.

- Ona je sigurno u kući u selu, tamo ima mir. Ćerka joj je sa ocem na letovanju i to je sreća da dete nije bilo tu.

Ni ostale komšije nisu bile pričljive kada je Ana u pitanju jer kažu da bi sve što kažu bilo pogrešno.

- Nama je nje žao, ona je mogla da ima karijeru najveće zvezde da nije takva kakva jeste. Taj njen brat je pokušavao sa njom da izađe na kraj ali nije uspeo. Mislili smo da će je Rale naterati da se vrati muzici i svemu, koncertima ali izgleda da su njih dvoje isti. Neodgovorni.

