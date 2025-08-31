Ivan Marinković ispratio Željka Kulića u prvi razred
NA MORE NIJE DOŠAO, ALI ĆE GA U PRVI RAZRED ISPRATITI! Ivan Marinković sa sinom pozira nikad srećniji, mali Željko je đak prvak
Ivan Marinković ispunio je obećanje sinu Željku Kuliću, pa je tako došao da isprati sina u prvi razred Osnovne škole.
Ivan Marinković slikao se sa naslednikom, koji će sutra postati đak prvak, obojica su bili sa osmesima na licima.
Ivan Marinković ispratio Željka Kulića u prvi razred Foto: Printscreen
"Neće Kulići da mi kroje sudbinu"
Ivan je prethodno imao zamerke prema Kulićima, pa je bilo upitno da li će doći u Niš.
- Ja jednostavno nemam ništa sa Miljanom da bih morao nju da trpim. Ona priča o očinstvu, e hoću i ja da se utvrdi očinstvo. Ako hoće alimentaciju, onda ćemo da idemo po zakonu da dete povremeno dolazi kod mene. Da ja odem po njega u Niš da ga dovedem, a ne da me Kulići uslovljavaju da li ću da budem kod njih i gde ću da budem - rekao je nervozno Ivan.
Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić
