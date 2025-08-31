"Neće Kulići da mi kroje sudbinu"

- Ja jednostavno nemam ništa sa Miljanom da bih morao nju da trpim. Ona priča o očinstvu, e hoću i ja da se utvrdi očinstvo. Ako hoće alimentaciju, onda ćemo da idemo po zakonu da dete povremeno dolazi kod mene. Da ja odem po njega u Niš da ga dovedem, a ne da me Kulići uslovljavaju da li ću da budem kod njih i gde ću da budem - rekao je nervozno Ivan.