Una Čolić ovih dana uživa na moru, a njene fotografije s letovanja privlače pažnju pratilaca na društvenim mrežama. Na jednoj od njih može se videti kako se opušta na surf dasci, dok se njen dečko, deset godina stariji od nje, nalazi u vodi i ne skida pogled s nje.

Podsetimo, Unin izabranik je iz imućne porodice, ali to njoj nije važno jer je njihova ljubav potekla iz iskrenih emocija.

Čola o Uninom stilu života

Balkanska zvezda Zdravko Čolić u braku sa suprugom Aleksandrom dobio je dve ćerke - Unu i Laru. Iako retko govorio o porodici, Zdravko Čolić je jednom prilikom govorio o starijoj ćerki Uni koja je veoma popularna na mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - govorio je Čolić.

Čola dao 45.000 evra za odmor

Pevač Zdravko Čolić je odlučio da se odmori za sve pare, pa je za letovanje sa porodicom iskeširao 45.000 evra. Zdravko Čolić sa porodicom - suprugom Aleksandrom, ćerkama Unom i Larom, ali i zetom odmara na Brionima, odosno Titovom omiljenom letovalištu.

