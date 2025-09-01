Slušaj vest

Kristijan Golubović i Kristina Spalević više ne žive pod istim krovom i bivšem zatvoreniku i rijaliti učesniku odovojen život i ne prija baš, budući da je za sedam dana smršao. Naime, Kristijan je na svom profilu na Instagramu nakon razlaza od Kristine pokazao koliko ima kilograma.

Na vagi je stajala brojka od 120,8 kilograma, a Kristijan je naglasio da je smršao bez ikakve dijete.

"Za sedam dana bez dijete 7 kilograma, super" - napisao je Kristijan.

voju vezu započeli su u rijalitiju "Zadruga", dobili su dvoje dece, a sada više ne žive zajedno.

Kristijan Golubović smršao za sedam dana sedam kilogama Foto: Pritnscreen/Instagram

Stavila tačku na spekulacije

Nevenčana supruga Kristijana Golubovića, Kristina Spalević oglasila se na mrežama i otkrila da oni više ne žive zajedno. Kristijan i Kristina su dobili dvoje dece, a iako nije želela da otkriva zbog čega je došlo do rastanka, ona je objavila da su se njihovi putevi razišli.

- Da stavim tačku na različite spekulacije. Kristijan i ja više ne živimo zajedno. To je sve što ću izneti iz naše privatnosti. Ovo objavljujem jer moj javni nastup i vođenje mreža moraju biti usklađeni sa realnom situacijom, a kao neko ko se bavi influensingom, nema potrebe da krijem ovako velike stvari. Razlog zašto ne brišem fotografije nije skrivanje stvarnosti, već činjenica da neću brisati godine iz kojih smo dobili dvoje dece. Prošlost postoji, ali sadašnjost je moja i tako će ostati - napisala je ona na Instagramu.

Inače, priče o raskidu su počele da kruže nakon što je Kristijan javno molio suprugu za oproštaj.

"Kristina me najbolje poznaje"