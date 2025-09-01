Slušaj vest

Vuk Mob i Aleksandra su odlično funkcionisali na početku, a ona se posle samo tri meseca veze doselila u njegovu vilu. Iako je Vuk bio ubeđen da je našao ženu svog života, situacija se preokrenula i došlo je do raskida.

- Vuk i Aleksandra su u početku odlično funkcionisali, čak ju je zvao svojom ženom, iako to zvanično nije bila. Posle tri meseca veze se preselila kod njega i očekivala je da će sa njom biti i dan i noć. Smetalo joj je što se viđa sa prijateljima i što ima nastupe, iako ju je Vuk mahom i vodio svuda sa sobom - ispričao je izvor, pa dodao da je njena ljubomora učinila da svađe budu sve češće, a razlike među njima postanu nepomirljive.

- Nakon poslednje svađe, a nakon godinu i po dana veze, Vuk Mob je doneo odluku da se rastane od Aleksandre i da se ona iseli iz porodičnog doma, što je ona i učinila. Sada uživa sam i ne pada mu na pamet da ponovo ulazi u emotivnu vezu, jer ga je ova iscrpela.