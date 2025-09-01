Slušaj vest

Kurir je nedavno objavio zajednički snimak i fotografije Zorane Mićanović i sina pevača Bobana Rajovića koje su napravile haos u medijima i društvenim mrežama.

Folkerov naslednik i fudbaler, koji je sad angažovan i kao Bobanov poslovni saradnik, nedavno je s društvom bio na Zoraninom nastupu u Budvi, gde se oduševio izgledom mlade pevačice, a ekipa Kurira je zabeležila trenutak.

Zorana o sinu Bobana Rajovića

Pevačica se oglasila povodom snimka i šuškanja da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

- Cenim Bobana Rajovića i njegovog sina, mi smo super, veliko poštovanje prema njima, ali smeta mi kada mediji to pišu. Prvo, ne znam da li taj dečko ima devojku, da li je u nekoj emotivnoj vezi... I da li sam možda ja u nekoj emotivnoj vezi, a pišu tako neke naslove. To što smo mi možda bili u isto vreme na istom mestu, ne znači da smo u vezi - rekla je Zorana.

Zorana i Rajović se muvaju Izvor: Kurir

Rajović o sinu i pevačici

Nedavno se oglasio i pevač, a za Kurir je prokomentarisao sumnje da između Zorane i Andrije postoji nešto više od prijateljstva.

Foto: Kurir Televizija

- Andrija hoće da mi ukrade šou definitivno (smeh). Gaga, moja žena, pevaće joj "sikter, sikter". Zorana nije jedina za koju su Andriju vezivali mediji, bilo je još pevačica pre ovoga. Nije prvi put. Za tu priču najbolje da pitate njih dvoje. Nisam kompetentan po tom pitanju. Ako se "turio" na mene, neće biti neki ženskaroš. Sve pohvale s moje strane na račun male Zorane Mićanović. Vokalne sposobnosti čista desetka, vaspitanje isto, uvek se javi kad me vidi. Imali smo prilike čak i zajedno da nastupamo. Veliki pozdrav za nju. Ovi silni napisi, prepustiću to njima pa nek oni pričaju o njima. Bitno je da je njima lepo i drago mi je što se druže - poručio nam je Boban.

1/8 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Kurir/A.S., ATA images

"Celu noć se smeškali jedan drugom"

Sagovornik Kurira koji se nalazio na licu mesta u trenutku kada su se družili Zorana i Andrija otkrio je detalje večeri koja je izazvala buru komentara.

- Andrija je pao na prvu na Zoranu. Baš mu se sviđa i on to i ne krije. To veče kad je Zorana pevala u Budvi, on joj je kupio buket ruža, koji joj je dao na sceni. Nju je taj gest oduševio, pa su se celu noć tokom njenog nastupa smeškali jedno drugom. Posle nastupa su razmenili kontakte i dogovorili su se da se vide i sutra veče i da zajedno izađu u provod - kaže naš izvor.

1/6 Vidi galeriju Andrija Rajović Foto: Kurir, Printscreen

- Onu su zajedno otišli na nastup Tee Tairović, a celo veče su se grlili i bili jako prisni. Trudili su se da ne privlače pažnju, ali kako to već uvek biva, ljudi su ih primetili i odmah je počelo da se šuška da je nova ljubav na pomolu. Ne mogu da tvrdim da su zajedno, ali da je Andrija odlepio za pevačicom, jeste. Uostalom, slike i snimci govore više od 1.000 reči - rekao nam je sagovornik.

Zorana Mićanović o vršnjačkom nasilju: