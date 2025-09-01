Olivera Kovačević 2004. godine slikala se za naslovnicu " Plejboja ", a sada je progovorila i tom iskustvu. Olivera je u jednom potkastu ispričala šta joj je otac rekao na njenu odliku da se slika za "Plejboj", kao i da li su joj se svidele slike kada ih je videla.

- Moj otac pokojni, kojem sam rekla da idem da se slikam za Plejboj, on kaže "da sine, lepo, obuci fino odelo, onako muško odelo", on nema pojma da na naslovnoj strani "Plejboja" ipak treba da bude nešto provokativno - počela je priča.

- Onda sam se ja izborila da budem obučena, da nema šta. A onda su mi rekli "da li može nešto da vidi?", pa ne može ništa ni da viri. Ništa ni ne viri, sve lepo, obučeno, da bude kako treba. I sećam se kada su mi poslali te neke slike, pa se meni nešto nije dopalo, ja zovem moju drugaricu, ja joj kažem "draga, vidi kakve si mi ove slike na šta ličim, pa Vladan Batić će biti lepši od mene" - ispričala je Olivera Kovačević za podkast "Tetke".