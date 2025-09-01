Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić se nalazi u bolnici, a brojne kolege mu pružaju podršku. Među njima je i Saša Kovačević koji je nedavno održao koncert u Sarajevu i zbog kolege ga na trenutak i prekinuo isti.

Saša Kovačević je, naime, u jednom trenutku prekinuo koncert, kako bi se obratio publici i pružio reči podrške svom kolegi Halidu Bešliću.

- Najveći pozdrav i ljubav da pošaljemo našem Halidu Bešliću, koji sam čuo da je nažalost u bolnici, tako da ga pozdravimo ovom pesmom. Šaljemo mu veliku ljubav iz Sarajeva - rekao je Kovačević.

On je potom izveo Bešlićevu "Miljacku" na oduševljenje publike.

"Jetra ne funkcioniše baš najbolje"

Kako je menadžer folkera otkrio, Halid Bešlić se nalazi u bolnici, ali je sada stabilno.

- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja - rekao je oo.

- Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti.

Inače, Halid je otkazao brojne nastupe.

- To će sigurno potrajati neko vreme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovek, šta god da je, tako je - zaključio je menadžer.