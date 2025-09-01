Slušaj vest

Junior Fest na Kalemegdanu, u okviru manifestacije Beogradsko leto, protekao je u pravoj čaroliji – mališani i njihove porodice uživali su u pesmi, igri i druženju - a posebnu radost izazvao je nastup Youth Stars-a, koji su ovoga puta na sceni pevali dečije pesmice i priredili nezaboravan provod najmlađoj publici.

Atmosfera je bila magična – deca su horski pevala sa njima, plesala i uživala u svakom trenutku. Članovi Youth Stars ističu da im je ovaj nastup bio jedan od najposebnijih do sada, jer je energija publike bila jedinstvena i prepuna iskrene radosti.

Nakon Junior Festa, Youth Stars se sada priprema za poslednju stanicu Karavana Youth Fest, koja će se održati u Beogradu - od 4. do 6. septembra, na donjem Kalemegdanu. Biće to veliko muzičko finale, koje okuplja neke od najpopularnijih izvođača današnjice.

Sjajna atmosfer na Karavnu Youth Festa Foto: Live Production

Program Youth Festa u Beogradu:

4. septembar rezervisan je devedesete, gde će nastupati: Trik Fix, Funky G, Ivan Gavrilović, Colonia, Dr Iggy i Dača Dak

• 5. septembra festival se nastavlja uz bogat program i jednu od najvećih balkanskih zvezda - Draganu Mirković.

• 6. septembra očekuje nas spektakularno zatvaranje Karavana, a na bini će se pojaviti najveće zvezde domaće scene – Gazda Paja, Sha, Vuk Mob, Sandra Afrika, In Vivo, DJ Shone i MC Stojan!

Članovi Youth Starsa na koncertu u Smederevu Foto: Live Production

Ulaznice za Karavan Youth Fest mogu se kupiti preko sajta tickets.rs kao i na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a.

Youth Stars poručuju da će beogradski koncert biti njihov najveći nastup u okviru festivala – i da spremaju posebno iznenađenje za publiku.

Posle čarolije Junior Festa, beogradski Youth Fest obećava pravi spektakl za sve generacije!