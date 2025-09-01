Dragana Mirković dobila ovacije od 30.000 ljudi, a najveći spektakli tek slede u Beogradu i Sarajevu

Da je Dragana Mirković neprikosnovena balkanska muzička carica, još jednom je potvrdila spektakularnim koncertom u bugarskom gradu Vratsa, gde je na prepunom stadionu Hristo Botev pevala pred više od 30.000 ljudi.

Publika je od prvog do poslednjeg takta bila na nogama, pevala svaku pesmu sa njom, a ovacije koje je dobila jasno su pokazale da Dragana nema ravne na celom Balkanu.

Spektakl koji se ne zaboravlja

Koncert za pamćenje još jednom je pokazao zašto je njeno ime simbol emocije, energije i vrhunskog muzičkog doživljaja. Kao i mnogo puta do sada, Dragana je sišla u publiku — potez po kom je poznata još od devedesetih, kada je kao jedna od prvih svetskih zvezda počela redovno da se meša sa publikom tokom nastupa, stvarajući poseban kontakt i emociju koja se retko viđa.

Foto: Privatna arhiva Dragana Mirković

Publika u Vratsi je sve to nagradila ogromnom ljubavlju i gromoglasnim aplauzima, a otpevala je i nekoliko duetskuh pesama sa Miletom Kitićem, s kojim je te večeri podelila scenu, što je izazvalo pravo oduševljenje fanova.

Dragana u Bugarskoj dobila ovacije od 30 hiljada ljudi Izvor: Privatna arhiva/Dragana Mirković

Letnja turneja Dragane Mirković do sada je okupila više od 600.000 ljudi širom regiona — broj koji bi bio impresivan i za svetske muzičke zvezde. Ipak, ono najveće tek dolazi!

Dragana već 5. septembra stiže u Beograd, gde će u okviru Youth Festa nastupiti na Kalemegdanu (Donji grad). Očekuje se spektakl pod vedrim nebom u jedinstvenom ambijentu srpske prestonice.

Nakon toga sledi niz nastupa na najpoznatijim domaćim manifestacijama: Aleksandrovac Župska berba, jedan od omiljenih festivala vina i muzike i Mrčajevci, Kupusijada, kultna manifestacija sa ogromnim brojem posetilaca.

Foto: Privatna arhiva Dragana Mirković

Za kraj letnjeg dela turneje, zakazan je veličanstven koncert u Sarajevu, 27. septembra, u legendarnoj dvorani Zetra, što će biti vrhunac turneje i još jedno podsećanje na to koliku ljubav region gaji prema jednoj od najvećih zvezda sa ovih prostora.

Dragana Mirković — žena koja već decenijama piše muzičku istoriju i dalje neumorno ruši rekorde, puni stadione i stvara emocije koje se pamte ceo život.

