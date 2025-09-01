Slušaj vest

Pevačica Indira Aradinović Indi objavila je fotografiju sa odmora, a slika koja je nastala pored mora oduševila je pratioce.

Ono što je svima zapalo za oko je pevačicina tetovaža na stomaku i butinama, a komentari na društvenim mrežama su bili oprečni.

- Mislim da je Indi jako lepa žena, ali su joj ove tetovaže bespotrebne. Nekako mi je previše išarana za jednu ženu - glasio je jedan od komentara.

Imala operaciju želuca

Inače, kako je poznato, Indi je bila na operaciji želuca kako bi dodatno smršala, a stvari su se tada prilično zakomplikovale.

- Prošla sam težak period, dve operacije u roku od dve nedelje, ostala sam bez slezine, pankreas je bio zakačen. Živim još malo sa nekim posledicama, ali zahvalna sam Bogu što sam među vama, živima. Ipak, ne kajem se što sam se operisala, jer sam smršala 35 kilograma. Da sam prošla kroz pakao, jesam. Lekari su mi se borili za život mesec dana posle operacije. Moraću da primam injekcije do kraja života - rekla je Indi u emisiji "Ami dži šou".

