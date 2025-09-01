Slušaj vest

Pevačica Indira Aradinović Indi objavila je fotografiju sa odmora, a slika koja je nastala pored mora oduševila je pratioce.

Ono što je svima zapalo za oko je pevačicina tetovaža na stomaku i butinama, a komentari na društvenim mrežama su bili oprečni.

- Mislim da je Indi jako lepa žena, ali su joj ove tetovaže bespotrebne. Nekako mi je previše išarana za jednu ženu - glasio je jedan od komentara.

Indi pokazala tetovaže
Indi pokazala tetovaže Foto: Printscreen

Imala operaciju želuca

Inače, kako je poznato, Indi je bila na operaciji želuca kako bi dodatno smršala, a stvari su se tada prilično zakomplikovale.

- Prošla sam težak period, dve operacije u roku od dve nedelje, ostala sam bez slezine, pankreas je bio zakačen. Živim još malo sa nekim posledicama, ali zahvalna sam Bogu što sam među vama, živima. Ipak, ne kajem se što sam se operisala, jer sam smršala 35 kilograma. Da sam prošla kroz pakao, jesam. Lekari su mi se borili za život mesec dana posle operacije. Moraću da primam injekcije do kraja života - rekla je Indi u emisiji "Ami dži šou".

Indi Aradinović u kupaćem pozorala na plaži Foto: Printscreen/Instagram

Ne propustiteStarsPRIJOVIĆKIN VELIKI HIT ZAMALO BIO ANDREANIN! Pevačica ispričala da je zbog jednog detalja odustala od pesme - u Stars specijalu čak je i zapevala te stihove
0W9A7770.JPG
Stars"SMRŠALA SAM 35 KG I PROŠLA KROZ PAKAO" Indi je umalo umrla dok je pokušavala da smrša, a evo kako danas izgleda
x03-news1-nemanja-nikolic.jpg
StarsPEVAČICA SE UDALA ZA BIZNISMENA IZ DANSKE, PA SE RAZVELA POSLE PET MESECI: "Tog dana nas je sve slagao"
image2(62).jpeg
Stars(VIDEO) MINA KOSTIĆ I INDI SE POTUKLE NA SNIMANJU GRAND EMISIJE! Ovo je i dalje najveći skandal koji se ikada desio na estradi i to uživo!
mina kostić indi aradinović.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Ana Nikolić podelila snimak Znam da nisam sama Izvor: Instagram/ananikolicofficial