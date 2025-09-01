Slušaj vest

Kristijan Golubović i njegova nevenčana supruga Kristina Spalević raskinuli su, a ona se iselila iz stana u kom su živeli sa sinovima.

Kristijan se na ovu temu oglašavao javno, a sada je objavio snimak i pokazao kako provodi vreme.

Naime, on je rano jutros izašao na ulicu, tačnije pored reke gde trenira za bokserski meč. On se prisetio mesta gde je trenirao kao dete.

- Tu smo kod čika Ćire našeg, gde nas je trenirao kao klince, pa kasnije i kao starije. Nažalost njega danas nema. Kod njega sam imao trening uma - pričao je Golubović.

Evo kako komentariše Kristinin potez

On se oglasio video snimkom, te je na društvenim mrežama objasnio šta je razlog što su se razišli, pa je pomenuo rijaliti učesnicu Aleksandru Babejić, navodeći da sa njom nema ništa, kao i da je Kristina nasela na priče da su njih dvoje navodno u vezi.

- Prvi je septembar, a svašta sam čuo što se navodi kao razlog da je Kristina otišla. Evo reći ću šta se desilo. Kristina je postala preopterećena svim i svačim, gledala je svašta nešto u rijalitiju dok sam bio i mnogo toga je uticalo da se ovo desi, i na mozak i na telo. Kad sam izašao, cela ona gungula oko pobede i tako dalje, a onda i odmor na Siciliji, koji je doveo do još većeg razdora.

Tamo smo poludeli, deca su nam se porazboljevala. Posle smo se mi porazboljevali i pale su teške reči. Kada smo se vratili shvatili smo da ovaj stan uopšte nije prikladan za nas i da u njemu živimo. Počeli smo tada da tražimo drugi stan i desila se dodatna nervoza. Pale su velike uvrede i nekako smo se naljutili jedno na drugo, međutim, mene to uvek manje drži, a nju duže - ispričao je Kristijan, pa je potom dodao:

1/8 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina dok su još bili zajedno Foto: Printscreen

- U jednom momentu odlučili smo da napustimo ovaj stan, međutim, tu smo se razilazili sa mišljenjima u smislu, da li da odemo u ovaj kraj ili onaj kraj i tad se desila velika svađa. Uzela je decu i otišla u taj stan, ja sve to plaćam. Onda dolazi njen rođendan, slavimo ga, međutim mala Aleksandra Babejić dolazi sa cimerkom iz Borče, napušta stan, i dolazi kod nas kući, na naš poziv, da tu pomogne i tako dalje. Ljudi su izmislili da sam ja u vezi sa jednom od te dve devojke. Tako nastaju problemi. Ja sam čovek koji trenira, gledao sam da Kristina i ja imamo krov nad glavom, i ta dva dečaka koja mi je rodila. Gledao sam da se skućimo, jer smo do sada dali 100.000 evra na tuđe nekretnine.

Pogledajte dodatni snimak: