Halid Bešlić napustio je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, izjavili su za medije iz ove bolnice. Pevač je bio smešten zbog problema sa bubrezima i jetrom.

- Halid Bešlić nije više na klinici. Napustio je bolnicu. Nema nikakvih promena, isto je kao juče - rekli su iz bolnice u Sarajevu za Republiku.

Međutim, njegov menadžer Damir Ramljak Tigar, je ovu informaciju demantovao.

Halid Bešlić primljen u bolnicu zbog problema sa bubrezima i jetrom Foto: Paparaco lov/Printscreen

- Nije istina da je Halid napustio bolnicu. Sve informacije o njegovom stanju sam već rekao. Ništa se nije promenilo - izjavio je on.

Podsećanja radi, njegov menadžer Damir Ramljak Tigar je pre nekoliko dana otkrio da Halid ima problema s jetrom, te da je zbog toga

morao da otkaže sve nastupe.

- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo

se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti - rekao je menadžer.

Zbog zdravstvenih problema, pevač je bio prinuđen da otkaže brojne nastupe širom regiona, a odluka je doneta kako bi izbegao

dodatni stres i posvetio se potpunom oporavku.

Halid Bešlić dobija podršku sa svih strana Foto: Printscreen Pink

- To će sigurno potrajati neko vreme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li

ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovek, šta

god da je, tako je - dodao je menadžer tad za Dnevnik.hr.

Kurir/Republika