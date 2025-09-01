Slušaj vest

TikToker Marko Filipović objavio je na svom nalogu video koji je izazvao lavinu komentara i nagađanja

Na snimku se pojavljuje sa jednom ženskom osobom, a u opisu je napisao: "Pogodite ko ulazi u Elitu?". Posebnu pažnju privukao je trenutak kada, u stilu prepoznatljivih AI video snimaka Željka Mitrovića, Filipović „leti“ ka Šimanovcima, gde se nalazi luksuzno imanje Elite.

Ljudi ga ismevaju

Njegova objava brzo je zapalila internet i društvene mreže. Kako se TikTok u javnosti često percipira kao platforma za mlađe generacije, Filipović je neretko na meti ismevanja zbog svog sadržaja u kojem kombinuje porodične snimke sa popularnim trendovima i izazovima.

Uprkos kritikama, njegov profil beleži veliki broj pratilaca, pa se i samim tim svrstava među najpoznatije influensere na ovoj mreži.

Međutim, deo javnosti reagovao je burno i sa nezadovoljstvom dočekao najavu njegovog ulaska u rijaliti. Mnogi smatraju da influenseri ne bi trebalo da budu deo Elite, jer ih uglavnom poznaje mlađa publika, dok starija garda gledaoca očekuje da vidi već dobro poznata i afirmisana lica sa estrade i javne scene.

Negodovanje je posebno izraženo u komentarima, gde se ističe da "rijaliti gubi smisao" ako se akcenat prebaci samo na influensere i trendove sa društvenih mreža. Takođe, Marko je poznat i po svojoj supruzi koja je svake godine trudna, te je i to tema spekulacija po internetu.

