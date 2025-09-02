Slušaj vest

Kristijan Golubović pored mračne i burne prošlosti iza sebe ima i turbulentan ljubavni život. Da su ga žene volele nije krio, a samo neke od njih su u njegovom životu ostavile duboki trag.

Davnih devedesetih godina javnost ga je upoznala kao žestokog momka sa beogradskog asfalta, dok se u poslednje vreme može videti u ulozi učesnika rijaliti formata.

Iako je povezivan sa mnogim ženama iz javnog života, samo neke od njih je javno priznao i govorio o njima.

Prva žena i najveća ljubav

Danijela Đukić bila je prva supruga Golubovića koja će, kako je sam naveo, zauvek biti jedna od njegovih najvećih ljubavi.

Kristijan i Danijela su 1995. godine dobili sina Lazara, a ljubav je potrajala sve dok Golubović nije završio iza rešetaka. Tada mu je zabranila da vida dete, što je njega veoma pogodilo.

Jednom prilikom je javno govorio o odnosu sa njom i otkrio zašto je nikada nije zvanično venčao.

- Nije htela, uvek je govorila da smo moderan par. Našla je crkvicu na jednom kamenu, na ostrvcetu. Stena koja je 50 metara na moru i na njoj su napravili crkvicu. Kada sam izašao sa robije rekla mi je da prestanem sa svim i da je venčam u toj crkvici. Hteli smo da se venčamo, a iduće godine se razbolela - otkrio je Kristijan.

Kada je saznala za bolest, molila je Kristijana da joj oprosti za sve ružno što je proživaljavao zbog nje i što nije na vreme upoznao sina Lazara.

Danijela je preminula od opake bolesti, Goluboviću je dugo vremena bilo potrebno da preboli, a oduvek je naglašavao da mu je upravo ona bila najveća ljubav.

Anđela Ražnatović

Ćerka Željka Ražnatovića Arkana i glumice Ljiljane Mijatović, Anđela Ražnatović, bila je ludo zaljubljena u Kristijana pre 20 godina. Upoznali su se u Grčkoj.

- Sedela sam s Kristijanovom mamom u kancelariji upravnika zatvora. Onda je ušetao on. Obučen skroz u crno, s manirima pravog džentlmena. Odmah me je kupio - izjavila je tada Anđela, a i Kristijan je za medije tada rado govorio o svojoj devojci:

- Kad je Anđela prvi put došla da me poseti, nastala je prava panika. Ceo zatvor se digao na noge, uprava je trčala da je upozna - rekao je Kiki, koji je Anđelu opisivao kao „emotivnu, patrijarhalnu devojku“, a iz milošte ju je zvao mali Arkan.

Njihova ljubav ubrzo je pukla, a Kristijan je nastavio svoj život i uživao u slobodi.

Suzana Milojković

Sa dizajnerkom Suzanom Milojković venčao se u paviljonu zatvora Zabela 2006. Nakon dve godine stigla je vest da je Suzana u drugom stanju.

- Ako bude sin, zvaće se Nikola po Svetom Nikoli, koji me je više puta spasao sigurne smrti. Ako bude ćerka, daćemo joj ime Sparta, kao simbol snage, ponosa i izdržljivosti - izjavio je tada Kristijan za Kurir.

Ali kada je Suzana izgubila bebu, upali su u bračne probleme i ubrzo okončali odnos. Zahtev za razvod braka podnela je Suzana, koja je prodala Kristijanov stan na Konjarniku, a kasnije i blindirani auto, nakit i sve dragocenosti.

Ivana Veljković

Žena koja je ostavila poseban trag u njegovom životu jeste Ivana, koja ga je takođe čekala da izađe iz zatvora. Godinama je bila zaljubljena u njega i slala mu pisma dok je bio na robiji, a kada je izašao venčali su se u crkvi.

Golubović je jednom prilkom, nakon venčanja govorio o svečanom činu i nije krio ljubav prema Ivani.

- Sa Ivanom sam venčan u crkvi jednom i zauvek! I za sto godina ću o njoj misliti da je najposebnija osoba u mom životu! Da bismo se crkveno razveli, treba patrijarh lično da nas rastavi, a ja na to nikada ne bih pristao - rekao je on za medije jednom prilikom.

Ubrzo su dobili ćerkicu Veru koja im je ulepšala život i postala centar sveta.

Krah ljubavi

Sreća je trajala dok Kristijan nije ušao u Zadrugu 4, tačnije dok se u Belu kuću nije uselila Kristina Spalević sa kojom je javno prevario Ivanu. Sa Spalevićevom je uplovio u romansu i nakon rijalitija započeo zajednički život. Supruga Ivana nije lako podnela rastanak od Kristijana, te su nastale turbulencije u odnosu. Nešto kasnije strasti su se smirile.

Kristijan je nedavno nakon izlaska sa Farme 8 otkrio u kakvom je odnosu sa bivšom suprugom Ivanom Veljković, sa kojom ima ćerku Veru.

- Upravo mi je pisala, predlažem da dođu u Beograd, da provedu ovde dan-dva, da malu vodim u tržni centar da joj kupim nešto, da odemo do pozorišta, bioskopa... Da vidi Beograd, da je častim novca za letovanje, da uživa. Zaslužila je, dobra je učenica, pohvaljena od direktora, prima nagrade... Zaista mi je mala Vera veliki ponos. Bivša supruga je jako fina žena iz dobre porodice, nikada nije prešla granicu umesnog ponašanja. Posvetila se skroz mojoj ćerki Veri, to je sve. Nemam nikakve reči sem reči hvale za ta dva bića - rekao je Kristijan za Pink.rs, pa obelodanio prirodu odnosa svoje bivše žene i Kristine.

Kristina Spalević

Kristina Spalević postala je poznata široj javnosti kada je ušla u rijaliti Zadruga 4. Odmah na ulasku u Belu kuću upoznala je prvo Kristijana Golubovića ne sluteći da će joj taj susret promeniti sudbinu.

Kristijan ju je kao pravi džentlmen sačekao kada je izašla iz automobila i poneo joj kofere. Kristina se predstavila kao pevačica koja je došla da promoviše lik i delo, a Golubović je u to vreme bio srećno oženjen čovek koga kod kuće čeka supruga Ivana sa ćerkicom Verom.

Nakon javne prevare uplovili su u odnos, a iz ljubavi su dobili dvoje dece. Nedavno su se rastali a Kristijan je otkrio detalje kraha ljubavi.

