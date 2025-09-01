CECA SVA U CRNINI DOŠLA NA SNIMANJE ZVEZDA GRANDA! Stala pred novinare i oštro izgovorila samo jednu rečenicu (FOTO/VIDEO)
Muzičko takmičenje Zvezde Granda, koje je nakon završetka 18. sezone pretrpelo brojne promene, vraća se na male ekrane u septembru, a Grand produkcija saopštila je da snimanja počinju od ponedeljka.
Među prvima na snimanje stigla je Svetlana Ceca Ražnatović, koja je na Košutnjak stigla u crnom kombinezonu i ispozirala fotoreporterima, ali nije želela da daje izjave.
- Nemam šta da vam kažem - poručila je Svetlana pre nego što je ušla u studio.
"Zvezde Granda" se od ove sezone emituju na televiziji "Prva", a o početku emitovanja gledaoci će tek biti obavešteni.
Nakon što su Marija Šerifović, Viki Miljković i Dragan Stojković Bosanac napustili takmičenje, žiriju su se pridružili Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.
Ove sezone kandidate će ocenjivati: Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe Davidu, Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba, piše Grand.