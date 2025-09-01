Slušaj vest

Muzičko takmičenje Zvezde Granda, koje je nakon završetka 18. sezone pretrpelo brojne promene, vraća se na male ekrane u septembru, a Grand produkcija saopštila je da snimanja počinju od ponedeljka.

Među prvima na snimanje stigla je Svetlana Ceca Ražnatović, koja je na Košutnjak stigla u crnom kombinezonu i ispozirala fotoreporterima, ali nije želela da daje izjave. 

- Nemam šta da vam kažem - poručila je Svetlana pre nego što je ušla u studio. 

Ceca ostro porucila sva u crnom Nema izjave, nemam sta da vam kazem! Izvor: Kurir

"Zvezde Granda" se od ove sezone emituju na televiziji "Prva", a o početku emitovanja gledaoci će tek biti obavešteni. 

Nakon što su Marija Šerifović, Viki Miljković i Dragan Stojković Bosanac napustili takmičenje, žiriju su se pridružili Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.

Ceca na snimanju Zvezda Granda Foto: Boba Nikolić

Ove sezone kandidate će ocenjivati: Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe Davidu, Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba, piše Grand.

