Pevačica Dara Bubamara stigla je na snimanje prve emisije 19.sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Ona će od ove sezone biti stalna postova u žiriju, zajedno sa Kebom koji je takođe novo lice u žiriju, ali i sa starim sastavom: Anom Bekutom, Snežanom Đurišić, Milijem, Cecom i Đorđem Davidom.

Dara je bila raspoložena da razgovara sa medijima, te je otkrila kako očekuje da se snađe u ovakvoj vrsti programa.

"Već me je dosta ljud pitalo šta će danas da bude, ako me neko dirne naravno da ću da mu odgovorim", započela je pevačica, pa potvrdila kako ne zna sa kim će se svađati, te je prokomentarisala navode da će biti nova JK.

"Ja nisam kopija Karleuše, kod mene će sve biti spontano, ja se ne pripremam, šta bude biće", rekla je Dara pa otkrila kako se oseća.

"Nemam tremu, ja imam samo pozitivno ludilo i jedva čekam da krene", pevačica je progovorila o kolegama.

"Ja njih sve volim i svi znaju šta se može, a šta ne, a ja sam u principu jedna normalna i skromna žena", rekla je kroz osmeha, pa se dotakla toga gde bi volela da sedi.

"Želela sam da sedim pored Cece, ali će izvlačenje ko pored koga sedi biti digitalno, kao da igramo loto"

Detalji 19.sezone

Čelnici „Grand“ produkcije na čelu sa direktorom Goranom Šljivićem su za novu sezonu pripremili brojna iznenađenja.

Nova scenografija, nova pravila, takmičari iz čitavog sveta samo su deo onoga što najavljuju kao deo nove programske šeme.

Smrt Saše Popovića

Neko ko je obeležio format "Zvezde Granda" svakako je Saša Popović kog smo izgubili tokom 2025.godine.

Medijski mag bio je teško bolestan, a nakon njegovog odlaska Bosanc, Viki Miljković i Marija Šerifović napustili su muzički program.

Pogledajte dodatni snimak sa snimanja: