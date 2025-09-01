Slušaj vest

Pored novih članova žirija Dare Bubamare i Kebe, tu je i stara postavka samo bez Marije Šerifović, Bosanca i Viki Miljković.

Među prvima stigla je Snežana Đurišić koja je popričala sa novinarima, a mi nismo mogli da ne primetimo koliko neodoljivo podseća na Hurem obzirom da je obukla raskošnu plavu haljinu sa zlatnim motivima i time svima pokazala koliko da izgleda nikad bolje.

Ne želi da komentariše druge ljude

Sedma sila je odmah želela da zna mišljenje o tome što je Suzana izjavila kako joj Brena nije dolazila u kuću nakon Sašine smrti.

"Ne volim da komentarišem tuđa ponašanja i tuđe živote", bila je direktna u startu kada je reč o odnosu Lepe Brene i Suzane Jovanović.

Iznenađena je odlaskom Viki Miljković i Bosanca

"Moram priznati da nisam očekivala, zbunio me je njihov odlazak, ali ne bih dalje to komentarisala", bila je iskrena pa je dodala da je svađe sa Darom Bubamarom ne zanimaju.

"Ne zanima me to što je Dara izjavila da želi svađu, ja ću posmatrati takmičari i fokusirati se na talente"

