MILAN MITROVIĆ SAV UŠTIRKAN STIGAO NA SNIMANJE ZVEZDA GRANDA! Jeziva stvar ga sprečila da ode na pomen Saši Popoviću
Muzičko takmičenje Zvezde Granda, koje je nakon završetka 18. sezone pretrpelo brojne promene vraća se na male ekrane u septembru, danas je krenulo sa snimanjem, a voditelj Milan Mitrović je stigao raspoložen za priču i u sivom odelu sa belim detaljima.
Mitrović nije prisustvovao šestomesečnom pomenu pokojnom Saši Popoviću, a kako je rekao okupljenim novinarima, iako je planirao, našao se u nezgodnoj situaciji.
- Zaključao sam se u WC i nisam mogao da izađem sat i po vremena. Žena je morala da zove majstora kada je došla kući da me izbavi - opravdao se voditelj, koji je prokomentarisao i početak snimanja Pinkovih zveda.
- Konkurenciji želi da uvek ostanu drugi, Sanja Kužet ako ode kod Zeljka to je zbog kumstva s njim, ali i da Ognjen Amidžić ne može da bude kao on - siguran je u uspeh ovogodišnje sezone Zvezda Granda.