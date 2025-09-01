Slušaj vest

Muzičko takmičenje Zvezde Granda, koje je nakon završetka 18. sezone pretrpelo brojne promene vraća se na male ekrane u septembru, danas je krenulo sa snimanjem, a voditelj Milan Mitrović je stigao raspoložen za priču i u sivom odelu sa belim detaljima.

Mitrović nije prisustvovao šestomesečnom pomenu pokojnom Saši Popoviću, a kako je rekao okupljenim novinarima, iako je planirao, našao se u nezgodnoj situaciji.

Milan Mitrović stigao na snimanje Zvezda Granda Foto: Boba Nikolić

- Zaključao sam se u WC i nisam mogao da izađem sat i po vremena. Žena je morala da zove majstora kada je došla kući da me izbavi - opravdao se voditelj, koji je prokomentarisao i početak snimanja Pinkovih zveda.