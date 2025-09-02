Sunce se i dalje bori da nam sija što duže, iako nam jesen polako kuca na vrata. Tako se i ja, drage moje abronošice , trudim da vam saznam najnovije informacije: sveže, zanimljive i do sada neobjavljene. Glavni akteri su veoma poznati i skandalozni. Takav život vode. Dve pevačice su se pobile u gej klubu u Beogradu. Jedna neka se zove Mila, a druga Draga. Incident se dogodio pre nekoliko meseci, ali sve se sazna. Ništa ne može da se sakrije. One su došle odvojeno. Želele su da se provedu, a zna se da vole isti pol. Međutim, malo su popile, opustile se i onda je iznenada nastao haos. Javno se prave fine, smerne i čedne, ali nije to baš tako. Očevidac koji se zadesio na licu mesta kaže da se od muzike ništa nije čulo, ali se sve videlo. Draga je toliko mahala rukama i dramila da je to bilo neverovatno. U prvom trenutku su ljudi pomislili da je to njihov način komunikacije u noćnom klubu. Ali kad je Mila pokušavala da je ignoriše i okrenula joj je leđa i još kad je došlo do fizičkog obračuna, videlo se da je vrag odneo šalu. Počele su da se čupaju, pa je obezbeđenje koje je stajalo na vratima moralo da interveniše. Razdvojili su ih i tada su jedna drugoj izgovorile najstrašnije uvrede.



Ostali gosti su bili u šoku i neverici kad su videli da se dve poznate dame udaraju. To je neverovatno i do sada neviđeno u njihovom klubu. Šta ih je navelo na ovaj korak, i dalje nije poznato, ali, saznaću ja i to, polako, ima vremena.

Do tada da se posvetim još jednoj priči. Gre'ota da propadne. Majka i ćerka se zaljubile u istog muškarca. Mama je istaknuta umetnica, koju ćemo da zovemo Lolita, a ćerku Malena. Nije važno koja je umetnost u pitanju jer već ceo grad priča o ovom nesvakidašnjem slučaju. Odavno ovakvu situaciju nismo imali. On je gradski lik, poznat u čaršiji kao zavodnik. Uspeo je da obrlati i jednu i drugu, a da ni on nije znao da su zapravo one rod najrođeniji. Kako? Lolita nema Instagram, ali je zato glavna u prestoničkim restoranima, gde je upoznala potencijalnog dečka. On ima ovu društvenu mrežu i tamo se i dopisivao s Malenom. Međutim, kad je majku dovozio kući posle izlaska, nije mogao da poveruje da je to adresa gde živi i njegova devojka.

Pukla je bruka, sve se saznalo, a one sad pokušavaju da spreče da se ne proširi baš po celom gradu da su obe bile intimne s njim. Ali, vidite da sam ja sve saznala, tako da u svojoj nameri nisu uspele. Šou-program, ali, što se kaže, sve je to život.

Do sledeće nedelje idem da vidim šta se još valja iza brega. Ljubim vas.