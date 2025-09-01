Slušaj vest

Počinje snimanje 19.sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Ekipa Kurira našla se na licu mesta, te smo pored razgovora sa žirijem zavirili i u studio koji zaista izgleda nikad lepše.

Ogromna bina, svetla i luksuz

Prosto u kom će mladi muzičari okušati sreću izgleda najbolje za ovih 19 godina.

Studio 19. sezone Zvezda Granda Foto: Printscreen

Žiri ima već poznatu poziciju sa potpuno promenjenim tehničkim delovima. Umesto panoa, stigli su led ekrani koji će se nalazi iza publike.

Bina je proširena i dobila je potpuno drugačiji vizuelni efekat. Stepenice su futurističke, a svetla daju utisak kao se nalazite na nekom holivudskom snimanju.

Scenografija 19. sezone emisije Zvezde Granda Izvor: Kurir

Dara hoće da se svađa

Podsećamo, ove godine su Dara Bubamara i Keba novi člavni žirija.

Dara je izjavila da je uzbuđena, te je najavila svađe ukoliko bude bilo potrebe da do njih dolazi jer je, kako kaže, iskrena i srčana.

Ne propustiteStarsMILAN MITROVIĆ SAV UŠTIRKAN STIGAO NA SNIMANJE ZVEZDA GRANDA! Jeziva stvar ga sprečila da ode na pomen Saši Popoviću
Zvezde Granda Milan Mitrović (6).jpeg
StarsCECA SVA U CRNINI DOŠLA NA SNIMANJE ZVEZDA GRANDA! Stala pred novinare i oštro izgovorila samo jednu rečenicu (FOTO/VIDEO)
Svetlana Ceca Ražnatović
Stars"NISAM KARLEUŠINA KOPIJA, HOĆU DA SEDIM PORED CECE" Dara Bubamara stigla na snimanje "Zvezda Granda", pa razvezala jezik: Znaju šta ne mogu sa mnom
Dara Bubamara stigla na snimanje Zvezda Granda
Stars"NE ZANIMA ME TO ŠTO DARA HOĆE DA SE SVAĐA" Snežana Đurišić kao Hurem došla na snimanje ZG i odmah udarila pravo u metu: Iznenadio me je odlazak Viki i Bosanca
Snežana Đurišić došla na snimanje Zvezda Granda

 Pogledajte dodatni snimak sa snimanja:

Milan Mitrović otkrio zašto njje došao na pomen Popovića Izvor: Kurir