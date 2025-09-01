Slušaj vest

Počinje snimanje 19.sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Ekipa Kurira našla se na licu mesta, te smo pored razgovora sa žirijem zavirili i u studio koji zaista izgleda nikad lepše.

Ogromna bina, svetla i luksuz

Prosto u kom će mladi muzičari okušati sreću izgleda najbolje za ovih 19 godina.

1/5 Vidi galeriju Studio 19. sezone Zvezda Granda Foto: Printscreen

Žiri ima već poznatu poziciju sa potpuno promenjenim tehničkim delovima. Umesto panoa, stigli su led ekrani koji će se nalazi iza publike.

Bina je proširena i dobila je potpuno drugačiji vizuelni efekat. Stepenice su futurističke, a svetla daju utisak kao se nalazite na nekom holivudskom snimanju.

Scenografija 19. sezone emisije Zvezde Granda Izvor: Kurir

Dara hoće da se svađa

Podsećamo, ove godine su Dara Bubamara i Keba novi člavni žirija.

Dara je izjavila da je uzbuđena, te je najavila svađe ukoliko bude bilo potrebe da do njih dolazi jer je, kako kaže, iskrena i srčana.

Pogledajte dodatni snimak sa snimanja: