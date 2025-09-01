OVAKO IZGLEDA STUDIO U KOM SE SNIMAJU ZVEZDE GRANDA! Najlepši za svih 19 sezona: Sve deluje luksuzno, skupo i ogromno, a tek da vidite binu...
Počinje snimanje 19.sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".
Ekipa Kurira našla se na licu mesta, te smo pored razgovora sa žirijem zavirili i u studio koji zaista izgleda nikad lepše.
Ogromna bina, svetla i luksuz
Prosto u kom će mladi muzičari okušati sreću izgleda najbolje za ovih 19 godina.
Žiri ima već poznatu poziciju sa potpuno promenjenim tehničkim delovima. Umesto panoa, stigli su led ekrani koji će se nalazi iza publike.
Bina je proširena i dobila je potpuno drugačiji vizuelni efekat. Stepenice su futurističke, a svetla daju utisak kao se nalazite na nekom holivudskom snimanju.
Dara hoće da se svađa
Podsećamo, ove godine su Dara Bubamara i Keba novi člavni žirija.
Dara je izjavila da je uzbuđena, te je najavila svađe ukoliko bude bilo potrebe da do njih dolazi jer je, kako kaže, iskrena i srčana.
Pogledajte dodatni snimak sa snimanja: