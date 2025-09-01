"NAMAŽITE MAJONEZ NA ZAVESU SA LEVE STRANE" Sećate li se Milana Tarota? Jedni ga smatrali šaljivdžijom, drugi prevarantom, evo kako danas izgleda (FOTO)
Milan Tarot, svojevremeno je stekao popularnost kada je u večernjim terminima na jako specifičan i šaljiv način "predviđao" sudbinu publici koja se uključivala u program uživo.
Početak karijere
Karijeru je započeo na TV stanicama u Srbiji, a kasnije se oprobao sa istim konceptom u Hrvatskoj.
Jedna strana ga je smatrala humoristom, "šarlantanom", "lažnim vidovnjakom", a druga prevarantom koji se ruga javnosti i pokušava na jako loš način da uzme novac.
I dan danas se prepričavaju njegovi saveti za bolju budućnost, tipa: "Zalepite traku preko televizora", "Namažite majonez na zavesu sa leve strane", "Nosite različite čarape svakoga dana", "Pojedite kašiku kečapa i eurokrema u isto vreme" i mnogi drugi...
Rijaliti
Nakon učešća u ovoj formi takmičenja nije se pojavljivao u javnosti.
Brak
Pre sedam godina oženio je plavokosu Lanu sa kojom je osnovao porodicu i posvetio se mirnom životu.
Milanova partnerka mlađa je od njega šest godina, a za njega kažu da se nije mnogo promenio.
