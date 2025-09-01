Slušaj vest

Milan Tarot, svojevremeno je stekao popularnost kada je u večernjim terminima na jako specifičan i šaljiv način "predviđao" sudbinu publici koja se uključivala u program uživo.

Početak karijere

Karijeru je započeo na TV stanicama u Srbiji, a kasnije se oprobao sa istim konceptom u Hrvatskoj.

Jedna strana ga je smatrala humoristom, "šarlantanom", "lažnim vidovnjakom", a druga prevarantom koji se ruga javnosti i pokušava na jako loš način da uzme novac.

I dan danas se prepričavaju njegovi saveti za bolju budućnost, tipa: "Zalepite traku preko televizora", "Namažite majonez na zavesu sa leve strane", "Nosite različite čarape svakoga dana", "Pojedite kašiku kečapa i eurokrema u isto vreme" i mnogi drugi...

Rijaliti

Milan se oprobao i kao učesnik rijaliti formata, te se pojavio u Parovima i Farmi.

Nakon učešća u ovoj formi takmičenja nije se pojavljivao u javnosti.

Brak

Pre sedam godina oženio je plavokosu Lanu sa kojom je osnovao porodicu i posvetio se mirnom životu.

Milanova partnerka mlađa je od njega šest godina, a za njega kažu da se nije mnogo promenio.

