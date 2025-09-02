Slušaj vest

Šako Polumenta decenijama je bio sinonim za najbolji provod u Crnoj Gori tokom letnjih meseci, pa je vremenom nastala i šala na njegov račun: "Šta je vrh u Crnoj Gori, kad Šako peva u Trokaderu".

Crnogorski pevač je tokom sezone imao između 15 i 20 nastupa, međutim, ove godine se desilo nešto sasvim neočekivano, a to je da je Šako imao samo jedan nastup na Crnogorskom primorju.

Postojale su razne spekulacije na ovu temu, a onda nam je estradni novinar Božo Dobriša početkom avgusta u intervjuu, na naše pitanje zbog čega Šako nema nastupe na moru, a nekad se razbijao od posla, objasnio da je pevača blokirala estradna mafija.

- Šaka je neko od estradne mafije blokirao. Pripadnici tih klanova su zabranili gazdama klubova da ga zovu jer, ako uzmu Šaka, rekli su im da njihovi pevači neće pevati kod njih. Narod ga traži, on je ovde megazvezda. Svi me pitaju šta je s njim - rekao nam je tad crnogorski voditelj.

Od tada se više o ovome nije pričalo, a nakon našeg pisanja došlo je do preokreta, pa je Šako na samom kraju ionako loše sezone ipak dobio jedan termin u poznatom budvanskom klubu, koji je napunio iako su turisti mahom već napustili primorje.

Tom prilikom Polumenta je za Kurir potvrdio našu priču da je bio na udaru pojedinih estradnih mafijaša, ali i da on, za razliku od nekih svojih kolega, nikako ne pristaje na ucene i pretnje bilo koje vrste.

- Odlučio sam da se ove godine malo povučem jer sezona ni na početku nije bila najbolja. Svi znamo kako je bilo na početku, u junu i julu. Rekao sam da hoću svoje ime da sačuvam i da ne želim da piljarim i radim svuda u klubovima. Imao sam pet koncerata na trgovima širom regiona, tu je bilo 10.000 ljudi i više. To me je ispunilo. Ja nisam kiksao kao moje kolege, nek' je njima srećno, meni je bilo prelepo. Nemam ništa protiv toga da bih blatio neke novokomponovane pevače koji ulaze i izlaze, za koliko rade i kako se nameću. Imam svoj mir i moje pesme će živeti. Sad sam ovde u Budvi prvi put ove godine, a nekad je bilo i po deset puta. Ali možda je to dobro - rekao je Šako, pa nastavio:

- Evo vidite kako me je blokirala estradna mafija. Ja sam njih blokirao, njih nema nigde u mom životu. Ja lepo i slobodno gazim ovom zemljom sa ovim lepim poštenim narodom zagrljen, uz pesmu. Te ljude ja ne poznajem. Samo neka ta mafija, ako već pravi probleme velikim pevačima i uslovljavaju vlasnike pevačima kojima oni raspolažu, neka bace oko na moje nastupe na trgovima pred 20.000 ljudi i samo neka kažu: "Šako, svaka čast ili ne svaka čast!" Ja nisam osetio da su me blokirali. Želeo sam da se povučem i nisam hteo da se namećem, ne pristajem na ucene. Nisam želeo da imam 100 ili 200 ljudi na nastupima i da spuštam svoju cenu. Meni moja karijera ne dozvoljava da spuštam cenu, neki ne mogu ni svoje muzičare da plate - zaključio je Polumenta.

Podsetimo, Šako je i ranije pričao da je svojevremeno imao velikih problema s kriminalcima i estradnom mafijom, koja je pokušavala na sve načine da ga uceni i natera da radi za njih.

Kako je tad objasnio, kad se suprotstavio ljudima koji su pokušavali da mu usmeravaju i vode karijeru, pretnje su došle i do njegove dece, pa je situacija postala vrlo ozbiljna.

