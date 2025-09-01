Slušaj vest

Ana Sević će ponovo voditi Zvezde Granda zajedno sa Milanom Mitrovićem.

Voditeljka je u izazovnoj haljini pozirala za medije, te otvoreno pričala u 19.sezoni koja je pred nama.

Najavila novitete

"Odmor je bio kraći nego ikada, ali se jako radujem i jedva čekam da vidim kako će sve ovo da izgleda. Svako je poseban na svoj način i svako će doneti neku novu energiju i svoju ludost", priča pa dodaje da se Dara sa njom ne može svađati.

Ana Sević voditeljka 19.sezone Zvezda Granda Foto: Boba Nikolić

"Sa mnom ne može sigurno da se svađa, jako me je teško isprovocirati".

Dotakla se i toga gde je sada Sanja Kužet.

"Svašta se pričalo, sigurna sam da Sanja uživa sa svojim najmlađim detetom", kratko je rekla pa se osvrnula da detalje nove sezone.

"Biće svašta nešto novo, nova je scena, izgleda fenomenalno. U svakoj sezoni se ubaci neko novo dešavanje, tako će biti i sada, ali hajde da sačekate prvu emisiju i da vidite", priznaje i da često žiriju van snimanja nešto zameri.

Ana Sevic odlasci clanova zirija nek idu njima na dusu i cast Izvor: Kurir

"Desi se puno puta, jer sam i ja na toj sceni stajala kao takmičar, mada ja nisam komentare shvatala na ružan način, mogu reći da se često ne slažem sa njima, ali i njih osmoro sede u žiriju i ne slažu se", o odlasku Viki i Bosanca nema mišljenje.

"Nisam razmišljala previše o tome, svako treba da radi kako misli, to su njihove odluke i ne bih ulazila u to."

Zvezde Granda Milan Mitrović (6).jpeg
Snežana Đurišić došla na snimanje Zvezda Granda
Dara Bubamara stigla na snimanje Zvezda Granda
Svetlana Ceca Ražnatović

