Njenoj sreći nema kraja

- Mile je najsrećnija žena na svetu. Uživa u drugom stanju i veoma je aktivna trudnica. Uveliko razgleda stvari za bebe i vodi računa kako o ishrani, tako i o svim detaljima koji su vezani za trudnoću. Više je društvene mreže i ne zanimaju, već se savetuje s koleginicama koje su se uveliko ostvarile u ovoj ulozi. Sada bira nameštaj za bebinu sobu, tapete, igračke, kadice, stolicu i deo za presvlačenje deteta. Želi u svom stanu da napravi pravi mali dečji raj - kaže nam jedna Miličina koleginica i dodaje:

Vodi računa svakom detalju

- Svi smo srećni zbog nje i stalno joj šaljemo fotografije beba. Šta da vam kažem, ne skida osmeh s lica. Presrećna je. S obzirom na to da je ona takva, verujemo da će beba da bude pravi veseljak na nju - završava ona.

Podsetimo, Milica je, čim je saznala da je u drugom stanju, karijeru stavila na pauzu, o čemu je Kurir prvi pisao. Odlučila je da se povuče iz javnog života, pa ne daje ni izjave za medije. Oglasila se smo jednom i potvrdila da će postati majka, a onda se skroz povukla i odlučila da uživa u lepim danima. Maksimalno se posvetila nadolazećoj novoj i najvažnijoj životnoj ulozi i uživa sa svojim partnerom, kog još uvek nije pokazala javnosti.