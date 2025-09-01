Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja uživaju u ljubavi nakon pomirenja.

Iako je gostovanje u emisiji "Narod pita" prošlo turbulentno, ništa nije pobedilo njihove emocije, te ne kriju da su nikada srećniji.

Romantika

Ena je veoma aktivna na društvenim mrežama, te neretko objavljuje zajedničke trenutke sa Jovanom. Sada se pohvalila kako uživaju u ljubavi ali i luksuzu jednog spa centra, gde ju je sačekalo iznenađenje.

Ena Čolić uživa sa Jovanom Pejićem, pokazala romantično iznenađenje Foto: Instagram

Baloni u obliku srca, ogromna bombonjera sa čokoladama nasred velikog kreveta, šampanjac i mnoštvo đakonija bilo je pored Ene koja nije skidala osmeh sa lica, te je ponosno pozirala sa Pejom u ogledalu sa plafona.

Ena i Peja razmenjuju nežnosti Foto: Instagram

Zlata sve oprostila

Ena je nedavno otkrila u kakvom odnosu je sa majkom svog partnera Zlatom Petrović.

- Zlata me je pred polazak na Kosmaj zvala da joj se javim, jer je otkrila da smo Peja i ja tajno u vezi. Sada smo u kontaktu, ona odobrava naš odnos što mi je i Jovan potvrdio. Kad god se čuju, on mi prenosi njene pozdrave tako da mi je srce puno jer imamo njenu podršku. Žena ima veliko srce pa je oprostila ružne reči i zauvek joj hvala na tome jer zaista prejako volim njenog sina, kao i on mene - otkrila je pevačica.

Foto: ATA images

Ena spremna da Peji rodi dete

Tokom nedavnog gostovanja u emisiji "Narod pita" gledaoci su se uključivali putem telefona do ranih jutarnjih sati, a jednu gospođu je zanimalo da li bi Ena rodila Peji dete.

- Ukoliko bude došlo do toga da ja ću to ispuniti i njemu i sebi, spremna sam na to zbog ljubavi - odgovorila je Ena.

Podsetimo, Ena već ima sina koji je dobila sa bivšim partnerom.

