Slušaj vest

Kristijan Golubović i njegova nevenčana supruga Kristina Spalević raskinuli su, a ona se iselila iz stana u kom su živeli sa sinovima.

Kristijan je objasnio šta je razlog što su se razišli, pa je pomenuo rijaliti učesnicu Aleksandru Babejić, navodeći da sa njom nema ništa, kao i da je Kristina nasela na priče da su njih dvoje navodno u vezi.

- Nikada ali nikada u životu nisam dozvolila da se Aleksandra Babejic useli u životni prostor moje dece. Samo to da raščistimo i demantujemo lažne navode, prihvatila sam je u kuću na Kristijanovo insistiranje, čak mi je postala draga u jednom momentu; kao tiha i mirna devojka, ali nikada nisam znala ni planirala da živi u našem stanu, a posebno je apsurdno da je Kristijan ostao sa Kirilom u stanu 40 min dok sam ja otišla da platim novi stan. Kad sam se vratila, Babejićka je sa 10 kofera bila u našem stanu. Spava u sobi moje dece, prati Kristijana 24 sata u stopu i spava sa mojim psom ništa ne insinuiram, samo da neko ne misli da sam dozvolila i znala da će da živi sa Kristijanom. Ona nije razlog naseg rastanka, ali me je sramota tog poteza i u njeno i u njegovo ime - napisala je Kristina.

Kristina Spalević se oglasila

Kristina Spalević objavila fotku kreveta u kom je spavala Aleksandra Babejić Foto: Printscreen

- Pa vi sami procenite da li je ovo normalno - napisala je Kristina uz sliku na kojoj se vidi krevet u kom je rijaliti učesnica očigledno spavala.

Kristina: "Neću da brišem fotografije sa mreža"

Kristina se oglasila na mrežama, te je poručila da za sada ne planira da produbljuje temu previše.

1/15 Vidi galeriju Kristina i Kristijan sa dečicom Foto: Printscreen

- Da stavim tačku na različite spekulacije. Kristijan i ja više ne živimo zajedno. To je sve što ću izneti iz naše privatnosti. Ovo objavljujem jer moj javni nastup i vođenje mreža moraju biti usklađeni sa realnom situacijom, a kao neko ko se bavi influensingom, nema potrebe da krijem ovako velike stvari. Razlog zašto ne brišem fotografije nije skrivanje stvarnosti, već činjenica da neću brisati godine iz kojih smo dobili dvoje dece. Prošlost postoji, ali sadašnjost je moja i tako će ostati.

Pogledajte dodatni snimak: