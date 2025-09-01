Slušaj vest

Pevačica Ana Bekuta pojavila se na prvom snimajućem danu šou programa "Zvezde Granda" kao jedna je od članica žirija nove sezone ovog muzičkog takmičenja. Bekuta je pre snimanja govorila na brojne teme, a dotakla se nekadašnjih kolega koji su napustili žiri.

- Kao i svake godine, verujem da ćemo pronaći novu zvezdu Granda i da će ta ista zvezda napraviti dobru karijeru. Ja uvek svakom takmičenju, svake godine, prilazim sa istom željom i istom mišljenju - rekla je Ana.

O Dari Bubamari

Na pitanje kako će se slagati sa Darom Bubamarom, Bekuta je rekla:

- Mislim da ću se fenomenalno slagati. Dara je energična, vrcava, duhovita, šarmantna. Tu drčnu crtu nisam osetila, možda ću, ali mislim da ćemo se dobro slagati.

O članovima žirija koji su otišli iz takmičenja

- Te što su otišli neću da komentarišem, šta tu da se kaže? Konkurencija je zdrava, volim što imamo konkurenciju konačno.

Na pitanje ko će joj najviše nedostajati od članova žirija - Viki Miljković, Bosanac, Marija Šerifović, Bekuta je rekla sledeće:

- To su sve moji dobri drugari, neće mi nedostajati da vam iskreno kažem (smeh). Dosta sam ih gledala 10 godina! Šalim se malo. Možda je dobro da odu pa da se vrate, da se uželimo jedni drugih.

Anu Bekutu su pitali kako komentariše to što se Lepa Brena nije pojavila na pomenu Saši Popoviću.

- Kako vi znate da Brena nije bila dan ranije, kasnije. Dva sata kasnije? Ceo dan ste dežurali? Ja verujem da je Brena bila, samo da nije želela da se slika - izjavila je Ana Bekuta.

