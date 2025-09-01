Dejan Stanković Kralj bio je na ivici smrti kada je bolovao od korone

Od popularnog TV voditelja u Srbiji, preko izazova i borbi u inostranstvu, do vrha politike u Belgiji – Dejan Stanković Kralj danas je predsednik Hrišćansko-demokratske stranke u Briselu u distriktu Molenbeek, a prošle godine bio je i kandidat za Evropski parlament, osvojivši preko 11.000 glasova.

Pomagajući ljudima obolelim od korone, i sam sam se teško razboleo. Taj dramatičan susret sa smrću promenio je njegov život, pa je odlučio da svoj drugi život posveti služenju ljudima, gradeći mostove i šireći dobrotu – i u Belgiji i u Srbiji.

Nekada si bio omiljeno lice sa malih ekrana, a danas te gledamo u potpuno drugačijoj ulozi – šta te je navelo da zakoračiš u politiku i to baš u Belgiji?

- Život me je vodio putem koji nisam mogao ni da zamislim. U Belgiji sam počeo ispočetka, suočavao se sa izazovima i dokazivao se svakog dana. Vremenom sam završio dva fakulteta, progovorio pet jezika i postao predsednik hrišćansko-demokratske partije u briselskom distriktu Molenbeek. Politika za mene nije privilegija – to je poziv, prilika da činim dobro i gradim mostove među ljudima.

Kralj se posvetio političkoj karijeri u Belgiji Foto: Privatna Arhiva

Koji su tvoji glavni politički ciljevi danas i koliko ti iskustvo iz medija pomaže u političkom angažmanu?

– Moji ciljevi su jasni i strastveni: obrazovanje, socijalna pravda, podrška porodici i poštovanje različitosti. Želim da gradim mostove i da ljudi veruju u dijalog, jer politika nije monolog – to je umetnost povezivanja i sluha za ljude. Iskustvo iz medija naučilo me je da komuniciram direktno i iskreno, da slušam i razumem ljude, i da prenosim poruke koje inspirišu.

Tokom korone pomagao si drugima, ali i sam si prošao kroz tešku životnu borbu.

– Da, pomagao sam ljudima obolelim od korone, donosio im hranu, lekove i podršku. I sam sam tada oboleo i bio na ivici života – bukvalno klinički mrtav. Povratak sa te ivice shvatam kao drugo rođenje. Dobio sam drugi život i odlučio da ga posvetim ljudima – i u Belgiji i u Srbiji. To kad čovek preživi, kada bude na korak od smrti na kom sam bio ja, totalno drugačije posmatra život nakon toga. Mnogo dobrih dela sam uradio posle takvog zdravstvenog problema, pa sam samim tim postigao i velike uspehe. Otvore se čoveku neki novi vidici. Zato bi uvek trebalo da razmišljate, ko zna zašto je to dobro, jer i ako vam se u tom trenutku čini da je loše, kasnije uvek ispadne dobro!

Foto: Privatna Arhiva

Tvoje ime se pojavilo i na izborima za Evropski parlament prošle godine.

– Tačno. Bio sam kandidat i osvojio preko 11.000 glasova. To je ogromna potvrda poverenja i znak da ljudi žele novu energiju, iskrenost i dijalog u politici.

Da li bi se vratio na televiziju i kakvu bi emisiju želelo da vodiš?

– Naravno! Voleo bih da napravim emisiju „Veče sa evroposlanikom“, gde bih okupljao zavađene političke strane i stavljao ih za isti sto – jer ljudi su umorni od svađa, žele razgovor i razumevanje. Takođe, volim da mladima pružam šansu i motivišem ih, zato bih sa radošću vodio „Zvezde Granda“ ili „Pinkove zvezde“, jer svaki mladi talenat zaslužuje prostor da zablista i podršku da raste.

Kako pamtiš svoje detinjstvo i odrastanje?

– Odrastao sam skromno, u teškim vremenima, i naučio da se borim i nikada ne odustajem. Upravo ta iskustva oblikovala su me da danas razumem i cenim ljude koji se svakodnevno bore za bolji život.

Foto: Privatna Arhiva

Ko je najviše uticao na tvoje formiranje kao ličnosti?

– Porodica mi je dala ljubav, škola znanje, a vera snagu i nadu. To trojstvo me je oblikovalo u osobu koja želi da služi i inspiriše druge.

Da li si kao dečak mogao da zamisliš da ćeš jednog dana biti i voditelj i politički aktivan u inostranstvu?

– Iskreno – nikada! Ali život me je naučio da je sve moguće kada veruješ u sebe i kada radiš srcem. Od voditelja na malim ekranima do kandidata za Evropski parlament – ovo je put koji pokazuje da nikada ne treba prestati da sanjaš i da činiš dobro.

Da li planiraš povratak u Srbiju?

– Da, iskreno i sa strašću, ukoliko mi se ukaže prilika. Voleo bih da prenesem iskustvo koje sam stekao u Belgiji i Evropi. Ako sam tamo mogao da gradim mostove i činim dobro, ovde mogu još jače – sa srcem, snagom i vizijom.