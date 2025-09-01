Slušaj vest

Nina Badrić rođena je i živi u Zagrebu, a svoju oazu mira pronašla je na ostrvu Hvar, u malom gradu Jelsa. Pevačica je tamo pazarila nekretninu, za koju je, kako nam kažu meštani, izdvojila 6.000 evra po kvadratu.

Ekipa Kurira boravila je na pomenutom ostrvu, pa osim što smo pronašli zgradu u kojoj Nina boravi tokom leta, uspeli smo i da sretnemo Badrićevu dok se jednog jutra vraćala iz nabavke sa svojim psom.

Nekretnina u samom centru najskupljeg grada na ostrvu

Nekretnina koju poseduje je u samom centru, odmah pored crkve u popularnom letovalištu. Pevačicin stan se nalazi na poslednjem spratu zgrade, a pogled koji se prostire s prozora je neverovatan. Badrićeva često iz svog stana deli fotografije na društvenim mrežama, pa se može videti da s njenog prozora pogled puca na grad i zelena brda. Stambena zgrada je iz predratnih godina, a opšte je poznato da kvadrati u takvoj izgradnji koštaju mnogo više nego u novijoj gradnji.

Ninu smo uhvatili u ranim jutarnjim časovima u potpuno opuštenom izdanju. Nosila je široki kombinezon, bila je bez šminke, ali s velikim naočarima. Vodila je svog psa, dok je u rukama nosila kese iz nabavke. U jednom momentu je zastala s jednim turistom jer su se njen pas i kućni ljubimac čoveka s kojim se srela počeli da se njuše, pa se Badrićeva slatko smejala. Kad je njen bišon odlučio da nastavi dalje, pevačica je krenula ka svom stanu, a mi smo je ispratili do samog ulaza.

Viđaju je s psom i kako vozi biciklu

Prolazila je kroz uličice gde nema turista i gužve, jer je očigledno videvši nas shvatila da ipak ima ljudi koji će je prepoznati.

Kasnije smo kod zgrade sreli meštane koji su nam kratko govorili o slavnoj pevačici.

- Nina je dobra. Ume tako pomalo da filozofira, ali nemamo zamerki za nju. Mi je ovde viđamo samo s tim njenim psom, od kog se ne odvaja. Često je vidimo i kako sedne na bicikl, pa ode da uživa u vožnji. Istina je da je ovde kvadrat skup, a u ovoj zgradi u kojoj je ona ide i do 6.000 evra. Ona je baš imala sreće da pronađe u ovom mestu takav stan jer ovde retko ko prodaje svoje. Nema mnogo poznatih ličnosti koje ovde imaju nekretnine, većinom su u Splitu, Zagrebu i tamo gde su rođeni - rekla nam je jedna od meštanki, a onda smo produžili do prodavnice odakle je Nina izašla iz kupovine i tu smo porazgovarali s prodavačicom.

- Jao, ja sam malo mlađa, pa kad sam došla ovde da radim i kad je Nina ušla u lokal, htela sam da padnem u nesvest. Njen sam fan i baš sam se oduševila kad sam je srela. Kulturna je i fina, uzme šta joj treba i nastavlja dalje. Kako sam primetila po namirnicama koje kupuje, izgleda da baš vodi računa o svom izgledu - rekla nam je prodavačica.

Pre nekoliko godina Nina je u Jelsi snimila romantični spot za pesmu "Volim te, volim" i time pokazala koliko joj se dopada ovo mesto.

Hvar je ostrvo sreće, sunca i lavande. Poslednjih decenija nezaobilazna je letnja destinacija turista s dubljim džepom iz svih krajeva sveta, ali i najvećih zvezda šou-biznisa. Na severnoj obali, s pogledom na Brač prekoputa, smestila se Jelsa, malo mesto s velikom lukom, okruženo mirisnom borovom šumom, vinogradima i maslinjacima. Baš to je potrebno za sreću i mir jedne od najvećih pop zvezda na Balkanu.

