Kristina Spalević napustila je stan u kom je živela sa Kristijanom Golubovićem, a sada je na svom Instagram profilu iznela šok tvrdnje.

Kako Kristina kaže, rijaliti učesnica Aleksandra Babejić uselila se u njihov stan i spava u krevetu njenog sina. Sada je Kristina objavila snimak i otkrila da od Aleksandre dobija pretnje.

Kristina Spalević objavila fotku kreveta u kom je spavala Aleksandra Babejić Foto: Printscreen

- Ja nisam rekla da me je Kristijan prevario sa Babevićkom, to bi bilo zaista kritično. Svako ima pravo to da pomisli, s obzirom na to da živi u našem stanu, on je nju primio u našu kuću. Ona mi je poslala kilometar nekih poruka, kao da ona zna neke stvari o meni. Ja znam ko je njoj to preneo. Ako ona počne da iznosi, rešićemo to na brzinu. Ja ne znam šta je devojka umislila. Ja nisam znala da će ona živeti kod nas u kući, to nikako. Ne znam zašto se ona uzbudila, ja sam rekla samo istinu. Što se ona stidi što živi tu ako je čistog obraza. Kristijan je kiv što ona spava u krevetu mog deteta. Ona meni preti - rekla je Kristina na snimku.

Kristina: "Donela je 10 kofera"

Kristina je sada otkrila da je Aleksandra Babejić živela u njihovom stanu.

Oglasila se Kristina Spalević

- Nikada ali nikada u životu nisam dozvolila da se Aleksandra Babejic useli u životni prostor moje dece. Samo to da raščistimo i demantujemo lažne navode, prihvatila sam je u kuću na Kristijanovo insistiranje, čak mi je postala draga u jednom momentu; kao tiha i mirna devojka, ali nikada nisam znala ni planirala da živi u našem stanu, a posebno je apsurdno da je Kristijan ostao sa kirilom u stanu 40 min dok sam ja otišla da platim novi stan. Kad sam se vratila, Babejićka je sa 10 kofera bila u našem stanu. Spava u sobi moje dece, prati Kristijana 24 sata u stopu i spava sa mojim psom ništa ne insinuiram, samo da neko ne misli da sam dozvolila i znala da će da živi sa Kristijanom. Ona nije razlog naseg rastanka, ali me je sramota tog poteza i u njeno i u njegovo ime - napisala je Kristina.

- Pa vi sami procenite da li je ovo normalno - napisala je Kristina uz sliku na kojoj se vidi krevet u kom je rijaliti učesnica očigledno spavala.

