Počelo je snimanje 19.sezone emisije "Zvezde Granda", ekipa Kurira bila je na licu mesta, te vam donosimo ekskluzivne informacije, snimke i fotke.

Ovaj septembar je drugačiji od prethodnih jer se po prvi put realizuje takmičenje bez Saše Popovića.

Nakon njegove smrti i kraja 18.sezone žiri su napustili Marija Šerifović, Viki Miljković i Bosanac. Marija se povukla iz ovakvih formata, dok su Viki i Boske, kako su ga iz milja u Grandu zvali, prešli kod konkurencije i postali deo žirija Pinkovih Zvezda.

Na njihova mesta došli su folk pevač Keba i turbo-folk pevačica Dara Bubamara.

Mili stigao prvi na snimanje

Producent Aleksandar Milić Mili, koji je inače i član žirija u muzičkom šou programu, je progovorio o promenama, dotakao se odlaska Marije Šerifović i otkrio zašto nije bio na pomenu Saši Popoviću.

- Grand je uvek bio podložan promenama i to je normalna stvar. Nastavljamo isto kao svih ovih godina, kroz godine se žiri uvek menjao, bitno je da svako želi to da radi i da se oseća dobro na tom mestu jer će tako uspeti da pomogne kandidatima što je i glavni cilj. Mene najviše ispunjava svakog leta kada vidim da ti kandidati što izlaze iz šou programa počinju da rade i izdržavaju porodice, imaju svoj život, taj deo pratim i na to sam najviše ponosan, rekao je Aleksandar Milić Mili.

Otkrio je da li će mu nedostajati Marija Šerifović koja više nije deo "Zvezda Granda".

- Ona ima jak razlog što nije ovde, želi da provodi više vremena sa svojim klincem, rekao je Mili.

Mili je otkrio i zbog čega nije bio na pomenu Saše Popovića.

- Nisam bio u mogućnosti da odem, ali Sašin trag je svuda oko nas.

Dara Bubamara i Keba novi članovi žirija

Keba se pojavio u modernom izdanju uzbuđen što će biti deo ovakve produkcije.

Keba u Zvezdama Granda Foto: Boba Nikolić

Dara je bila raspoložena da razgovara sa medijima, te je otkrila kako očekuje da se snađe u ovakvoj vrsti programa.

"Već me je dosta ljud pitalo šta će danas da bude, ako me neko dirne naravno da ću da mu odgovorim", započela je pevačica, pa potvrdila kako ne zna sa kim će se svađati, te je prokomentarisala navode da će biti nova JK.

"Ja nisam kopija Karleuše, kod mene će sve biti spontano, ja se ne pripremam, šta bude biće", rekla je Dara pa otkrila kako se oseća.

"Nemam tremu, ja imam samo pozitivno ludilo i jedva čekam da krene", pevačica je progovorila o kolegama.

"Ja njih sve volim i svi znaju šta se može, a šta ne, a ja sam u principu jedna normalna i skromna žena", rekla je kroz osmeha, pa se dotakla toga gde bi volela da sedi.

"Želela sam da sedim pored Cece, ali će izvlačenje ko pored koga sedi biti digitalno, kao da igramo loto"

Ceca ne želi pred kamere

Među prvima na snimanje stigla je Svetlana Ceca Ražnatović, koja je na Košutnjak stigla u crnom kombinezonu i ispozirala fotoreporterima, ali nije želela da daje izjave.

- Nemam šta da vam kažem - poručila je Svetlana pre nego što je ušla u studio.

Snežana Đurišić iznenađena odlaskom Viki i Bosanca

Sedma sila je odmah želela da zna mišljenje o tome što je Suzana izjavila kako joj Brena nije dolazila u kuću nakon Sašine smrti.

"Ne volim da komentarišem tuđa ponašanja i tuđe živote", bila je direktna u startu kada je reč o odnosu Lepe Brene i Suzane Jovanović.

Iznenađena je odlaskom Viki Miljković i Bosanca

"Moram priznati da nisam očekivala, zbunio me je njihov odlazak, ali ne bih dalje to komentarisala", bila je iskrena pa je dodala da je svađe sa Darom Bubamarom ne zanimaju.

"Ne zanima me to što je Dara izjavila da želi svađu, ja ću posmatrati takmičari i fokusirati se na talente"

Ana Bekuta neće da komentariše te što su otišli

- Te što su otišli neću da komentarišem, šta tu da se kaže? Konkurencija je zdrava, volim što imamo konkurenciju konačno.

Na pitanje ko će joj najviše nedostajati od članova žirija - Viki Miljković, Bosanac, Marija Šerifović, Bekuta je rekla sledeće:

- To su sve moji dobri drugari, neće mi nedostajati da vam iskreno kažem (smeh). Dosta sam ih gledala 10 godina! Šalim se malo. Možda je dobro da odu pa da se vrate, da se uželimo jedni drugih.

Tu je bio i Đorđe David koji se i ovoga puta bio u svom prepoznatljivom stajlingu

Voditelji Ana Sević i Milan Mitrović

Mitrović nije prisustvovao šestomesečnom pomenu pokojnom Saši Popoviću, a kako je rekao okupljenim novinarima, iako je planirao, našao se u nezgodnoj situaciji.

- Zaključao sam se u WC i nisam mogao da izađem sat i po vremena. Žena je morala da zove majstora kada je došla kući da me izbavi - opravdao se voditelj, koji je prokomentarisao i početak snimanja Pinkovih zveda.

- Konkurenciji želi da uvek ostanu drugi, Sanja Kužet ako ode kod Zeljka to je zbog kumstva s njim, ali i da Ognjen Amidžić ne može da bude kao on - siguran je u uspeh ovogodišnje sezone Zvezda Granda.

Voditeljka je u izazovnoj haljini pozirala za medije, te otvoreno pričala u 19.sezoni koja je pred nama.

Najavila novitete

"Odmor je bio kraći nego ikada, ali se jako radujem i jedva čekam da vidim kako će sve ovo da izgleda. Svako je poseban na svoj način i svako će doneti neku novu energiju i svoju ludost", priča pa dodaje da se Dara sa njom ne može svađati.

"Sa mnom ne može sigurno da se svađa, jako me je teško isprovocirati".

Dotakla se i toga gde je sada Sanja Kužet.

"Svašta se pričalo, sigurna sam da Sanja uživa sa svojim najmlađim detetom", kratko je rekla pa se osvrnula da detalje nove sezone.

"Biće svašta nešto novo, nova je scena, izgleda fenomenalno. U svakoj sezoni se ubaci neko novo dešavanje, tako će biti i sada, ali hajde da sačekate prvu emisiju i da vidite", priznaje i da često žiriju van snimanja nešto zameri.

"Desi se puno puta, jer sam i ja na toj sceni stajala kao takmičar, mada ja nisam komentare shvatala na ružan način, mogu reći da se često ne slažem sa njima, ali i njih osmoro sede u žiriju i ne slažu se", o odlasku Viki i Bosanca nema mišljenje.

"Nisam razmišljala previše o tome, svako treba da radi kako misli, to su njihove odluke i ne bih ulazila u to."

Studio nikad skuplji

Prostor u kom će mladi muzičari okušati sreću izgleda najbolje za ovih 19 godina.

Žiri ima već poznatu poziciju sa potpuno promenjenim tehničkim delovima. Umesto panoa, stigli su led ekrani koji će se nalazi iza publike.

Bina je proširena i dobila je potpuno drugačiji vizuelni efekat. Stepenice su futurističke, a svetla daju utisak kao se nalazite na nekom holivudskom snimanju.

