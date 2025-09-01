Veljko Ražnatović otkrio istinu i priznao da li je pretučen u Cirihu

Bokser i sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, nedavno je objavom na Instagramu otkrio da je povredio donja leđa, te zbog toga nije bio deo bokserke revije.

Veljko Ražnatović, tada je naglasio da ga čeka period oporavka, a sada je na pomenutoj društvenoj mreži pokazao kako u pola 10 ujutru trči Titelom, gde živi sa suprugom Bogdanom i trojicom sinova: Željkom, Krstanom i Isaijom.

Disciplinovan, kao i do sad ustao je rano kako bi obavio kondicioni trening, što je i objavio na društvene mreže.

Veljko Ražnatović na Evropskom prvenstvu u boksu prošle godine osvojio je bronzanu medalju, a uz bronzano odličje dobio je i novčanu nagradu. Međutim, iako je ostvario uspeh on sebi nije obezbedio nacionalnu penziju.

Naime, pravo na nacionalnu penziju dobijaju sportisti koji su osvojili medalje na kontinentalnim takmičenjima u discplinama koje su olimpijski sport, a iako je boks na Olimpijskim igrama, kategorija u kojoj se borio Veljko Ražnatović - nije.

Zanimljivo, samo je Veljko Ražnatović iz Srbije bio van tog opsega, jer se jedino njegova kategorija ne takmiči na Olimpijskim igrama.

- Niti znam, niti ulazim u to, negde je priča da ćemo svi dobiti nacionalnu penziju, negde je priča da samo olimpijske kategorije dobijaju, ali digla se velika pompa oko toga, osim ako vi hoćete da uzmete nacionalnu penziju, evropsko prvenstvo je 2026. godine. Nacionalna penzija kreće tamo od 40. ja mislim. To je to, ja sam odradio šta sam imao. Baviću se poljoprivredom, što bih odbio nešto za šta sam krvario. 86 kilograma nije olimpijska kategorija, 92, 71, 80, to su olimpijske kategorije i naravno super teška.

