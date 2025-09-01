Slušaj vest

Bivši partneri Kristijan Golubović i Kristina Spalević već nekoliko dana ne žive u istom stanu. Kristina je sa decom napustila porodični dom i preselila se u drugi stan, dok Kristijan finansijski pomaže Kristini.

Kristina se danas više puta oglasila na svom Instagram profilu, pa iznela šokantne tvrdnje o Aleksandri Babejić, inače bivšoj ušesnici rijalitija "Farmeri". Naime, Kristina itiče da je Kristijan odlučio da Babejićevu useli u njihov zajednički stan, te da se ona u potpunosti odomaćila u istom.

- Ne mislim da me prevario sa njom, ima pravo svako to da pomisli, kad vidi da sa njom živi. To je njegov princip i njegova teorija, ne znam što je pogazio, valjda jer je dobar čovek, pa je primio u svoju kuću. Ona mi je poslala kilometre nekih poruka, kao da nešto zna o meni, ali nije htela da iznese. Ja znam ko je to njoj rekao, ali ako počne da ih iznosi rečićemo to na brzinu. Ja sam se samo odbranila od toga, nemojte da pričate da sam ja zala da će Aleksandra Babejić da živi kod nas u kući -rekla je Kristina, pa u sledećoj objavi dodala:

- Ja ne znam zašto se ona uzbudila što sam ja rekla istinu. Ja sam se ogradila i rekla sam da Kristijan nije ništa imao sa njom, ali ne znam zašto joj smeta. Šta je problem? Što se ona stidi što živi tu kad je čistog obraza? Kristijan je kriv što ona živi u našem stanu i što spava u krevetu naše dece, nije Babejićka kriva. On me sad nije dorao, nego mi ona nešto preti -rekla je ona, pa nastavila:

- Poenta cele ove priče je da vi pogledate fotografiju sobe mog deteta u koju se neko uselio. Nema tu ljubavi, ona je tražila uvek nekog da je usvoji, njoj treba hranitelj. Ona misli da je Kristijanovo dete, ja nemam ništa protiv toga, ali podelila sam sa vama. Zamislite kakav je osećaj da uđete u sobu u kojoj je do pre sedam dana spavalo vaše dete i tu nova posteljina, ikona, pobožni smo, ludilo, pali se kandilo na mojoj terasi -zaključila je Kristina.

- Ja sam sve najteže prošao u životu i uvek mi je bilo bolje i lepše u budućnosti. Ako i ne bude želela da tu budućnost podeli sa mnom molim lepo, život teče dalje! - zaključio je Golubović za Informer.

