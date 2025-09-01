Slušaj vest

Popularni reper Dragomir Despić Desingerica i pevačica Andreana Čekić bili su gosti na jednom privatnom veselju gde su se zabavili za sve pare, bukvalno!

Za atmosferu je bio zadužen pevač Nikola Trifić, koji se proslavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". On je tokom večeri pevao brojne hitove svojih kolega, a onda je oduševio sve kada je zapevao i pesmu kontroverznog repera.

Desingerica kiti pevača parama na privatnom veselju Izvor: Kurir

Naime, on je odlučio da Desingericinu numeru "Tu*kavacc" izvede u svom, narodnjačkom stilu, te je uz pratnju benda oduševio repera toliko da su mu ruke bile pune novčanice.

Andreana i Dragomir izvadili su podeblji štos para i krenuli da kite pevača, koji u jednom momentu nije više znao gde će sa novcem.

Atmosfera je dostigla vrhunac, a gosti su se slatko smejali i ludo proveli uz luckastog pevača.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOTIŠAO KORAK DALJE! Desingerica izvukao pečeno jagnje na kolcu, pa počeo da ga cepa nad publikom, svi u transu, a on jede usred nastupa! (FOTO)
Stars"BRATE, IMAŠ LI TI VERU" Pevačica je sa njim htela duet da snimi, a sad oplela po njemu!
2025-08-18 09_27_56-PhotoScape X.jpg
Stars"JEDVA ČEKAM DA..." Evo šta je Desingerica izjavio nakon vesti da će Karleuša biti članica žirija Pinkovih zvezda
xxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg
StarsPEVAO NA DAN ŽALOSTI, PA SU GA MNOGI OSUDILI ZBOG TOGA:""Nepoštovanje tragedije ćete videti večeras"
desinger-45.jpg
StarsISPLIVALE STARE FOTKE DESINGERICE! Rani radovi kontroverznog repera preplavili mreže, evo kako je nekada izgledao (FOTO)
desinger-46.jpg
StarsDESINGERICA U CG OPET NAPRAVIO HAOS: Nogom mu stao na kičmu, a onda ga uzeo u naručje, pa se zaleteo u publiku! Šok snimci (VIDEO)
desi.jpg

 Desingerica na nastupu:

Desingerica Izvor: Instagram/dragomirdespic_design