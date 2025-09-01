Slušaj vest

Popularni reper Dragomir Despić Desingerica i pevačica Andreana Čekić bili su gosti na jednom privatnom veselju gde su se zabavili za sve pare, bukvalno!

Za atmosferu je bio zadužen pevač Nikola Trifić, koji se proslavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". On je tokom večeri pevao brojne hitove svojih kolega, a onda je oduševio sve kada je zapevao i pesmu kontroverznog repera.

Desingerica kiti pevača parama na privatnom veselju Izvor: Kurir

Naime, on je odlučio da Desingericinu numeru "Tu*kavacc" izvede u svom, narodnjačkom stilu, te je uz pratnju benda oduševio repera toliko da su mu ruke bile pune novčanice.

Andreana i Dragomir izvadili su podeblji štos para i krenuli da kite pevača, koji u jednom momentu nije više znao gde će sa novcem.

Atmosfera je dostigla vrhunac, a gosti su se slatko smejali i ludo proveli uz luckastog pevača.

