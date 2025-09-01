Aleksandra uznemirena

- Ja sam malo u šoku! Kada je Kristina mene zvala i rekla mi da daje otkaz i kada sam trebala da joj se pomogne za decu i sve, tada sam bila dobra, a kada su ove neke druge stvari u pitanju, kada su se oni među njima rastali, ja se ne mešam u to...Ne, nismo se posvađale, ona je dvolična, počela je da prebacuje da imam nešto s Kristijanom, ja ga gledam kao oca, veruj mi, nikada u životu to ne bih uradila. On je pristao da mi pomaže, ja sam u nebranom grožđu. Oni se od njega odselila pre toga, nisam ja razlog. Ja sam morala od Nataše da odem hitno, da ne petljam nju, Kristijan je meni rekao da dođem kod njih, da im pomažem oko dece, ja sam mislila da je i s njene strane tako, jer je ona meni govorila da sam im kao treće dete. Nije bilo priče i polemike da ja gledam Kristijana na taj način, a ovo što ona radi, nek joj je Bog da pomoć...Počela sam da se tresem, znala sam da ćete me zvati - rekla je Aleksandra.