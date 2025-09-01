OGLASILA SE RIJALITI UČESNICA ZBOG KOJE JE PUKLA VEZA KRISTINE I GOLUBOVIĆA: Dvolična je, prebacivala mi je da imam nesto sa Kristijanom, ja sam u šoku
Kristina Spalević, voditeljka jedne manje televizije i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", otkrila je nedavno da se razvodi od Kristijana Golubovića, pobednika rijalitija "Farmeri", te i da se sa decom preselila iz njihovog stana.
Naime, ova tema trese domaću javnost već nekoliko dana, a sada se oglasila ponovo Kristina koja je žestoko udarila na Kristijanovu bivšu cimerku Aleksandru Babejić.
Kako je otkrila, Aleksandra se uselila u njihov stan, te i da kada je Kristina otišla samo da plati novi stan u koji će ona ući s decom, Aleksandra je za to vreme, kako je napisala, donela već 10 kofera i uselila se u dečiju sobu.
Aleksandra uznemirena
Jedna medijska ekipa stupila je odmah u kontakt sa Aleksandrom, koja se javila na telefon vidno potrešena zbog svega što je Kristina iznela, te je istakla da je uvek bila tu za Kristinu, a da sada ne razume šta ne valja.
- Ja sam malo u šoku! Kada je Kristina mene zvala i rekla mi da daje otkaz i kada sam trebala da joj se pomogne za decu i sve, tada sam bila dobra, a kada su ove neke druge stvari u pitanju, kada su se oni među njima rastali, ja se ne mešam u to...Ne, nismo se posvađale, ona je dvolična, počela je da prebacuje da imam nešto s Kristijanom, ja ga gledam kao oca, veruj mi, nikada u životu to ne bih uradila. On je pristao da mi pomaže, ja sam u nebranom grožđu. Oni se od njega odselila pre toga, nisam ja razlog. Ja sam morala od Nataše da odem hitno, da ne petljam nju, Kristijan je meni rekao da dođem kod njih, da im pomažem oko dece, ja sam mislila da je i s njene strane tako, jer je ona meni govorila da sam im kao treće dete. Nije bilo priče i polemike da ja gledam Kristijana na taj način, a ovo što ona radi, nek joj je Bog da pomoć...Počela sam da se tresem, znala sam da ćete me zvati - rekla je Aleksandra.
Kurir / Pink
